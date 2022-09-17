Dünyanın Farklı Köşelerinden Birbirinden Tuhaf 13 Otel

Birçok insan tatil için güneş, kum ve deniz üçlüsünü istek listesinden çıkarmazken dünyada tamamen farklı bir deneyim sunan birçok otel bulunuyor. Bizler de bu yazımızda dünyanın hemen her köşesinden birbirinden tuhaf ve sıra dışı 13 oteli listeledik.

Günümüzde pek çok insan yoğun geçirdiği uzun bir iş döneminin ardından yaşadığı şehirden veya ülkeden uzaklaşarak tatile çıkıyor. Bu tatil için kimi insanlar büyük otelleri tercih ederken kimisi villa benzeri yerleri tercih ediyor. Fakat dünya üzerinde bazı oteller var ki çok az kişiye hitap etse de ilginçliğiyle herkesin dikkatini çekiyor.

Diğer otellerden tamamen farklı tasarımlara ve temalara sahip olan bu oteller, tam olarak da bu farklılıklarıyla müşteri topluyorlar. İşte kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek ilginçlikteki o oteller:

Tatilde kendisine hapishane deneyimi yaşattırmak isteyenlere: Karosta Prison Hotel

Pek çok insan güneş, kültürel deneyim ve deniz keyfi için tatile çıkarken bu otel bu kişilerin hiçbirine hitap etmiyor. Litvanya'da bulunan Karosta Hapishanesi Oteli, size yatacak yer olarak yere koyulmuş tahtalar, yemek olaraksa hapishane yemekleri sunuyor. Otelin kral dairesiyse kocaman bir yatak bulunuyor.

Her yıl farklı şekille müşterilerine konaklama sunan Icehotel

İsveç'te bulunan ve dünyanın ilk ve en büyük buzdan yapılan oteli olan Icehotel, hiçbir otelin sahip olmadığı bir özelliği taşıyor. Oteli oluşturan buzlar hava ısındığında eriyor ve dolayısıyla otel ortadan kayboluyor. Havalar soğuduğundaysa otel yeniden inşa ediliyor ve müşteriler buzdan yapılan bir otel içinde konaklıyor.

Helikopter içinde yaşamak isteyenlere: Winvian

ABD'de yer alan ve Winvian Çiftliği olarak geçen lüks konaklama yeri aslında parası olanlara fazlasıyla özel deneyimler vadediyor. Fakat bu otelin listemizde olmasının nedeniyse konaklama yeri olarak sunduğu bir oda. Bu oda, 1968 Sikorsky Sea King Pelican HH3F tipi helikoterin içinde yer alıyor.

Birbirinden garip odalarıyla pek de kalmak istemeyeceğiniz otel: Propeller Island City Lodge

Almanya'da yer alan Propeller Island City Lodge, müşterilerine sıra dışı olmasının yanı sıra garip olarak nitelendirebileceğimiz bir deneyim sunuyor. Otelde kalmak isterseniz yatacak yer olarak bir tabutu veya kafesi, oda olarak her şeyin baş aşağı durduğu bir oda gibi çeşitli odalar önünüze sunuluyor.

Karşınıza bir anda Arthur Morgan'ı bulabileceğiniz Pioneertown Motel

ABD'de yer alan Pioneertown Motel, listemizdeki en tematik otellerden birisi. Western filmlerinde oynayan aktörler için inşa edilen otel, uzun yıllardan beri müşteri ağırlamaya devam ediyor. Otel, görselden de anlayabileceğiniz üzere müşterilerine vahşi batı döneminin deneyimini yansıtmak istiyor.

Bu dünyada yaşamıyormuşsunuz gibi hissettirecek La Balade des Gnomes Hotel

Belçika'da bulunan La Balade des Gnomes Hotel'inin tek bir amacı bulunuyor: Müşterilerini bu dünyadan ayırmak. Otel, birbirinden farklı ve fazlasıyla göz alıcı tematik odalara ev sahipliği yapıyor. Otelde yer alan konaklama yerlerinden birisiyse Orta Çağ deneyimi sunuyor ve sizi Truva Atı'nın içine atıyor.

Tam anlamıyla doğayla iç içe olmak isteyenler için: Kolarbyn Ecolodge

İsveç'te yer alan bir diğer ilginç otelimiz Kolarbyn Ecolodge, yukarıda gördüğümüz yerlerden de farklı durumda. Pansiyon olarak hizmet veren Kolarbyn, su veya elektrik sunmuyor. Pansiyondaki 'odalarda' kalmak isteyenler kendilerini toprakla bütünleşmiş yapıya sahip küçük kulübelerde buluyor.

Denize açılmadan gemi içinde kalmak isteyenlere: Queen Mary Hotel

Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde kıyıda yer alan Queen Mary Hotel, 1936 yılında seferini tamamlayan aynı isimli gemide yaşamanıza olanak tanıyor. Otel, geminin 347 birinci sınıf kamaralarına ve süitlerini müşterilere sunuyor. Otel fazlasıyla güzel gözükse de hakkında anlatılan hikâyeler çoğunuzu bu otelden soğutabilir. Örneğin otele gelen bazı müşteriler, B340 kamarasında sürekli kapıya vuruluyormuş gibi ses geldiğini, geceleri banyo ışığının kendiliğinden açıldığını ifade ediyor.

Size bu dünyada yaşadığınızı unutturacak bir diğer otel: Montana Magica Lodge Hotel

Şili'de yer alan Montana Magica Lodge Hotel, biyolojik bir rezervde yer alıyor ve görselden de görebileceğiniz üzere yemyeşil bir hayat sunuyor. Volkan patlaması temasıyla zaman zaman tepesinden su çıkaran bu sıra dışı görünüme sahip otel, yerel yiyecekleri ve aktiviteleriyle ilgi odağı oluyor.

Helikopter var da uçak yok mu?: Hotel Costa Verde

Kosta Rika'da bulunan Hotel Costa Verde, müşterilerine bir uçak içinde yaşama deneyimi sunuyor. Ormanın tepesine konulan 1965 yılında üretilen Boeing 727 tipi uçağın içinde yaşayabildiğiniz bu otelin pencereleri okyanus ve orman manzarası sunuyor.

Bir buğday tanesinin geldiği yeri görün: Silostay

Yeni Zelanda'da yer alan Silostay isimli bu otel, nüfusu yalnızca 1.000'in biraz üzerinde olan küçük bir yerleşim yerinde bulunuyor. Otelin kurucuları, müşterilerini yeniden tasarladıkları ve amaçlandırdıkları tahıl silolarında kalmaya davet ediyor. 9 siloya ev sahipliği yapan bu yerde her bir silo bir otel odasında olan çoğu şeyi sunuyor.

Çakma iglolarda Kutup Işıkları'nın tadını çıkarın: Igloo Hotel

Finlandiya'da bulunan Igloo Hotel'in igloları termal camdan yapılmış durumda. Odaların termal camdan yapılmış olması igloların amacını yansıtmasa da sahip oldukları şekil ve tamamen cam olmaları, dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız Kutup Işıkları'nın manzarasını müthiş bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor.

İnsanların 'hepinizden nefret ediyorum' diyerek denizin ortasına kaçtığı yer: Spitbank Fort

Eğer denizin ortasında herkesten uzak bir şekilde tatil yapmak istiyorsanız, 1859 yılında inşa edilen ve günümüzde otel olarak hizmet veren Spitbank Fort'a gitmelisiniz. Askeri bir gözetleme noktası olarak inşa edilen bu otel; günümüzde 9 süite, 3 bara ve 3 restorana ev sahipliği yapıyor.