Bitcoin, Yalnızca 1 Haftada 500 Dolar Değer Kazandı

Piyasaya ilk girdiğinde ortalığı kasıp kavuran Bitcoin, son zamanlarda yaşadığı düşüş ile gündemdeydi. Artık sonunun geldiği düşünülmeye başlanılan kripto para, tekrar yükselişe geçti.

Kripto para birimi Bitcoin, tüm dünyada bir anda popüler olarak "para birimi" olarak değerlendirilmesi konusunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu tartışmalara rağmen, önlenemez bir yükselişle tırmanan Bitcoin, birçok insanı zengin etti. Uygulama o kadar popüler oldu ki, bir dönem online alışverişlerde ve buna benzer birçok alanda para yerine kullanılması dahi konuşuluyordu. Henüz daha bu durumun sebep olacağı sorunlar tartışılıyorken Bitcoin birden düşüşe geçti. Dramatik bir biçimde değer kaybeden kripto paranın devri bitti denilirken yine beklenmedik bir durum oluştu ve Bitcoin yükselişe geçti.

Tekrar güçlenmeye başlayan kripto paranın değeri, 8 günde yüzde 15 arttı yani son bir hafta içinde Bitcoin, 500 dolar değer kazandı. Böylece bir süredir yatırımcılarını üzen ve artık bir geçerliliği olmayacağı konuşulan Bitcoin, tekrar konuşulacağı günlerin geldiğinin sinyallerini verdi. Kısa sürede yatırımcılarının yüzünü güldüren kripto para biriminin, önümüzdeki günlerde daha da hareketli günler geçireceği tahmin ediliyor.