Kanadalı kripto para borsası QuadrigaCX çalışanlarının, şirkette olup bitenlere dair çok da bir fikri yok gibi gözüküyor. Çalışanlar, şirketin erişiminin olmadığı soğuk cüzdana 1.9 milyon TL'lik Bitcoin gönderdi.

Hali hazırda işlerin kötü gittiği kripto para piyasasında, şirketler de işleri batırmaktan geri kalmıyor. Kanadalı QuadrigaCX ise son aylarda işlerin en kötüye gittiği kripto para şirketi durumunda.

Şirket müşterilerinin 190 milyon dolarlık kripto parası, sadece şirket sahibinin erişimi olan bir soğuk cüzdanda taşınıyordu. Şirket kurucusunun beklenmedik ölümü üzerine ise firmanın cüzdana erişimi kaybolmuş ve müşterilerin paraları kilitli kalmıştı.

Mahkemenin şirketi denetlemesi için atadığı Ernst and Young’dan gelen rapora göre, şirket bu soğuk cüzdana kilitlendikten sonra 103 Bitcoin daha gönderdi.

Gerald Cotten’in ölümünün ardından ne QuadrigaCX çalışanları ne de müşterileri soğuk cüzdana erişim sağlayamamıştı. Bu paraların sonsuza kadar kaybolduğu düşünülüyor.

Raporda, şirketin kilitli cüzdana Bitcoin gönderdiği ve bu paraların geri alınması için yönetimle çalışmaların başladığı açıklandı.

Firmanın sıcak cüzdan adı verilen cüzdanlarında yer alan kripto paraların yaklaşık yarısı da bu olayla beraber kaybolmuş oldu.

Firmanın 92 binden fazla müşterisine ait 190 milyon dolar soğuk cüzdanda kalmış, firmanın müşterilerinden 427’si dava açmıştı. Firma yaptığı son hareketle beraber rezaletinin üzerine adeta tüy dikmiş oldu.

Kalan kripto paralar, Ernst and Young’ın kontrolündeki bir soğuk cüzdana aktarılacak. Yani QuadrigaCX’in kripto para kontrolü firmada olacak.