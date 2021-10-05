Uzun zamandır 40 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, nihayet 50 bin dolar eşiğini aştı. Bu yükseliş, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkiledi. Bitcoin fiyatının 50 bin dolarda tutunabilmesinin, daha fazla yükselişe neden olacağı düşünülüyor.

Son günlerde yatırımcısının yüzünü hafif hafif güldüren kripto para piyasalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Piyasayı tek başına domine eden en büyük kripto para birimi Bitcoin, pek çok kişi için kritik eşik olarak görülen 50 bin dolar seviyesini bir kez daha aştı. Bitcoin'in 50 bin dolarda tutunabilmesinin, çok daha büyük yükselişlere yol açabileceğine inanılıyor.

Bitcoin'in 50 bin dolar seviyesini aşması, yalnızca bu kripto para birimini etkilemedi. Piyasadaki en popüler kripto para birimlerinin tümü de bu yükseliş birlikte başını yukarı yönlü çevirdi. Ethereum'dan Dogecoin'e kadar kripto para birimlerinin çok büyük bir bölümü, son 24 saatlik zaman diliminde de son 1 haftalık süreçte de yükseliş trendi göstermeye başlamış durumda.

İşte en popüler 10 kripto para birimindeki son durum

Saat 16:55 itibarıyla Bitcoin, 50 bin 156 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 2,54'lük yükseliş ile 3.457 dolara ulaştı. Binance Coin 440,26 dolar, Cardona 2,22 dolar, Solana 168,99 dolar, Ripple 1,07 dolar, Dogecoin 0,24 dolar, Polkadot ise 31,42 dolardan işlem görüyor. Bu verilere göre son 24 saatte en fazla yükseliş gösteren kripto para birimi, yüzde 5,05 değer artışı ile Dogecoin olmuş oldu.

Yaşanan yükselişin başlıca nedenlerinden bir tanesi, piyasaya para girmesi oldu. Yaşanan son yükselişle paralel olarak artan piyasa hacmi, 2,1 trilyon dolara kadar yükseldi. Ancak bunun bir rekor olmadığını da belirtelim. Zira kripto para piyasaları, daha önceden de 2 trilyon doların üzerine çıkmış, ancak yaşanan para çıkışlarıyla küçülmüştü.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.