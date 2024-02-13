Kripto para piyasalarında yüzler gülüyor. Geçtiğimiz akşam 50 bin dolar seviyesinin üstüne çıkan Bitcoin (BTC), altcoin'lerde de sıçrama yaşanmasına neden oldu. İşte piyasalardaki son durum...

Son zamanların en tartışmalı yatırım araçları arasında yer alan kripto para camiası, son günlerde oldukça hareketli. Birkaç hafta önce sert bir düşüş yaşayan Bitcoin (BTC), şimdiyse son dönemlerin en yüksek seviyelerine kadar ulaştı. Tabii bu durumu gören altcoin'lerde de ciddi sıçramalar yaşandı. Gelin hep birlikte piyasalardaki son duruma bakalım.

Bir süredir 43 bin dolar bandında akümüle olan BTC, dün akşam saatlerinde sert bir yükseliş yaptı ve kendini 50 bin dolar seviyesinin üstüne attı. Bu seviye önemliydi çünkü BTC, 2021 yılından sonra 50 bin dolar seviyelerini görememiş, hatta 15 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bugün geldiğimiz noktada kripto para piyasaları, yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

BTC'nin güncel fiyat grafiği:

BTC'de yaşanan son fiyat artışı ile kripto para piyasaların bir numaralı varlığı, 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde yükseliş yaşamış oldu. Bu yükseliş, haftalık bazda yüzde 17 seviyesini aşmış durumda.

Hacimsel bazda en büyük 10 kripto para birimindeki son duruma baktığımızda yemyeşil bir piyasa ile karşılaşıyoruz. Ethereum (ETH) yüzde 6,20, Solana (SOL) yüzde 8,10, Binance Coin (BNB) yüzde 2,44, Ripple (XRP) yüzde 1,77, Cardano (ADA) yüzde 3,58 ve Avalanche (AVAX) yüzde 5,68 yükseliş gösterdi.

Kripto para piyasalarındaki son durumu gösteren tablo:

BTC'deki durum yatırımcısını sevindiriyor olsa da kripto para piyasalarının çok sallantılı olduğunu unutmamak lazım. Neticede tek bir mum, geçmişte olduğu gibi yine çok büyük düşüşler yaşanmasına neden olabilir. Tabii bu yükseliş kalıcı da olabilir. Belki de BTC, bir önceki rekoru olan 69 bin dolar seviyesinin bile üstüne çıkacaktır. Bunu şimdiden bilmenin bir yolu yok.

Bu yüzden, kripto para yatırımları yaparken dikkatli olun. Kendi araştırmalarınızı ve risk yönetimini iyi yapın. Aksi takdirde büyük kâr hayali kurarken, tüm paranızdan olabilirsiniz.