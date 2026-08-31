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Akü Gibi Bataryayı Ucuza Sunan Telefon HONOR 600S Tanıtıldı

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HONOR, 8100 mAh’lik dev batarayayı çok uygun fiyata sunan 600S modelini tanıttı.

Akü Gibi Bataryayı Ucuza Sunan Telefon HONOR 600S Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Silikon karbon teknolojisine sahip devasa bataryalarıyla son zamanlarda büyük dikkat çeken modellerle karşımıza çıkan HONOR, birkaç gün önce yepyeni bir telefon daha tanıttı. HONOR 600S 5G ismini alan bu telefon, yine “akü gibi” diyebileceğimiz bir pil ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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HONOR 600S modelinin ön tarafında delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkasında ise sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu var. 168.3×78.54×8.30 mm boyutlara ve 216 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

İçerikten Görseller

Akü Gibi Bataryayı Ucuza Sunan Telefon HONOR 600S Tanıtıldı
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HONOR 600S 5G neler sunuyor?

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Ekran 6,87 inç, 720x1592 piksel, 120 Hz, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 4
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 8100 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Telefonda 6,87 inç büyüklüğünde, 1592 x 720 piksel çözünürlük sunan TFT LCD bir panel var. Ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip olmasının yanı sıra tipik olarak 860 nit, tepe noktada ise 1.020 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Snapdragon 4 Gen 4 işlemciden güç aldığını belirtelim. Ona 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.

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Kamera tarafında arka bölümde 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör var. Önde ise 5 MP selfie kamerası görüyoruz. IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarının tamamını bünyesinde barındıran HONOR 600S 5G modelinde 45W destekli 8.100 mAh’lik devasa bir batarya var. Kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkan HONOR 600S 5G, 255 dolarlık fiyata sahip.

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