9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro Modelleri, Bu Yıl Daha Geç Siparişe Açılabilir! İyi de Neden?

Yeni bir iddiaya göre Apple, 9 Eylül'de tanıtacağı yeni ürünlerini önceki yıllara göre daha geç bir tarihte siparişe açabilir.

Apple cephesinde gözler 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan yıllık büyük iPhone etkinliğine çevrilmiş durumda. Bu lansmanda iPhone 18 Pro modellerinin, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4’ün tanıtılması bekleniyor.

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Ancak ortaya çıkan yeni bir haber, yeni cihazlara ilk gün ulaşmak isteyenlerin alışılmış ön sipariş takviminden farklı bir senaryoyla karşılaşabileceğini gösteriyor. Apple'ın standart lansman stratejisinde etkinlik düzenlendikten hemen sonraki Cuma günü ön siparişler açılır ve bir sonraki Cuma günü de teslimatlar başlardı. Bu sene değişiklik olabilir.

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Siparişler cumartesi gününe ertelenebilir

Mevcut takvime göre normal şartlarda ön siparişlerin 11 Eylül Cuma günü başlaması gerekiyordu. Macwelt'in güvenilir bir kaynağa dayandırdığı rapora göre Apple, ön sipariş tarihini 12 Eylül Cumartesi gününe erteleyebilir.

Bu tarih kaymasının arkasındaki ana neden doğrudan günün sembolik anlamıyla ilişkili. 11 Eylül 2026, 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümüne denk geliyor. Apple'ın daha önce de benzer bir hassasiyetle hareket ettiği biliniyor. Nitekim 2015 yılında da standart ön sipariş Cuma günü 11 Eylül'e denk geldiğinde şirket, iPhone 6S ve 6S Plus modellerinin ön siparişini 12 Eylül Cumartesi gününe kaydırmıştı.

Değişimin sadece günle sınırlı kalmayıp saat detayında da yaşanacağı iddia ediliyor. Apple, geleneksel olarak ön sipariş pencerelerini sabah 05:00'te açarken kaynaklar bu yıl cumartesi günü gece yarısı itibarıyla açılacağını öne sürüyor. Söz konusu gecikmeli ön sipariş takviminin iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 başta olmak üzere etkinlikte tanıtılacak diğer donanımlar için geçerli olmasını bekliyoruz. yandan Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin ön sipariş süreci ise bu gruptan ayrı tutulabilir. O konuda şu an için hiç netlik yok.