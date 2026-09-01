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iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

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Apple, geliştiriciler için iOS 27 Beta 8 güncellemesini yayımladı. İşte iPhone'lara gelecek yenilikler.

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, düzenli olarak yeni işletim sistemi sürümü İOS 27’nin beta sürümlerini düzenli olarak yayımlıyordu. Şimdi ise iOS 27’nin geniş çapta kullanılmasına çok az bir süre kalmışken muhtemelen son beta sürüm olan iOS 27 Beta 8 yayımlandı.

Bu beta, geliştiriciler için yayımlanan bir sürüm olarak geliyor. Yani sadece kayıtlı geliştiriciler test edebilecek. Halka açık versiyonu ise muuhtemelen Beta 6 olarak gelecek. Peki nasıl özellikler içeriyor? iPhone’lara ne gibi yenilikler getirecek? Gelin iOS 27 Beta 8’deki tüm yeniliklere bakalım.

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iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
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Siri AI ve Apple Intelligence

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Güncellemenin ana odağını, Apple'ın yeni nesil "Apple Intelligence" ve yeni "Apple Foundation Models" altyapısıyla yeniden inşa ettiği Siri AI oluşturuyor. Siri AI, sesli asistana üretken yapay zekâ desteği kazandırarak onunla doğal sohbetler gerçekleştirmenizi sağlayacak. Bunun dışında kişisel bağlam algısı, genişletilmiş dünya bilgisi, ekran üzerindeki ögeleri fark etme ve uygulama içinde derinlemesine işlem yapabilme yetenekleri olacak.

Yenilenen Siri AI, iPhone cihazlarında Dynamic Island ile entegre çalışan yeni bir görsel deneyim kazanıyor. Ayrıca cihazlar arasında geçmiş konuşmaları incelemek amacıyla sürüme özel bağımsız bir Siri uygulaması da eklenmiş durumda. Siri ile birleşen Görsel Zekâ yetenekleri, Kamera uygulamasına yeni bir Siri modu eklerken iPhone'daki Kamera Denetimi özelliğine geliştirmeler getirecek.

Apple Intelligence yetenekleri sistem geneline yayılacak. Fotoğraflar, Safari, Parolalar, Posta, Mesajlar, Telefon, Kestirmeler ve Ev uygulamaları yapay zekâ destekli güncellemeler alıyor.

Tasarım değişiklikleri ve erformans geliştirmeleri

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Siri ve yapay zekâ yeteneklerinin ötesinde iOS 27, işletim sistemi genelinde çeşitli tasarım ve performans güncellemeleri içeriyor. Geçen yıl sunulan Liquid Glass tasarımı yenilenerek sistem arayüzünün şeffaflık seviyesini ayarlamayı sağlayan yeni bir Liquid Glass ayarlama çubuğu eklenecek.

Diğer yenilikler arasında Fotoğraflar uygulamasında anahtar kelimeler ile yıldız puanlamaları, özelleştirilebilir slayt gösterileri, Mesajlar'da kesintisiz gönderim, FaceTime'da Çift Çekim, AirPods için özel EQ ayarları, yeni kurtarma seçenekleri, kolaylaştırılmış Apple Pay kart değişimi ve yapay zekâ ile duvar kağıdı oluşturma yer alıyor.

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