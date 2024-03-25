"Bitcoin, Boğa Sezonunda Her Gün 1.500 Kişiyi Milyoner Yaptı"

Geçtiğimiz günlerde 73 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin, sonrasında geri çekilme trendine girmişti. Bitcoin'in son boğa sezonunda ise her gün 1.500 kişiyi milyonerler kulübüne soktuğu iddia edildi.

Blok zinciri denildiğinde akla ilk gelen kripto para birimi olan Bitcoin, yılın başından bu yana ciddi bir yükselme sürecindeydi. Piyasalardaki toparlanmaya ek olarak, Bitcoin yarılanmasının da yaklaşması ile birlikte boğa sezonunun başladığı dahi konuşulmaya başlanmıştı. İçinde bulunduğumuz ay Bitcoin, 73 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Daha sonrasında ise önce 62 bin dolara gerileyen Bitcoin, sonrasında 65 bin dolar seviyelerine geri dönmüştü.

Blockchain analiz şirketi CryptoQuant'ın yayımladığı rapora göre Bitcoin, bazı yatırımcıların korktuğunun aksine boğa sezonunu geride bırakmaktan çok uzak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Söz konusu raporda, yeni yatırımcılardan gelen nispeten düşük yatırım akışı ve fiyat değerleme ölçümlerinin geçmiş zirvelerde görülen seviyelerin altında olması dikkate alınıyor. Bir boğa döngüsünün, nakit akışının %84 ila %92’sinin yeni yatırımcılardan gelmesi durumunda bittiği, Bitcoin’de ise bu oranın şu an için %48 olduğu ifade ediliyor.” şeklinde konuştu.

Her gün 1.500 yeni milyoner...

Raporda, Bitcoin fiyatlarında yakın zamanda gerçekleşen fiyat değişimleri 2019 yılındaki düzeltmelere benzetildi. Yeni Bitcoin yatırımcılarından gelen nakit akışının da toplam para girişleri içindeki payının yarısından az olduğu belirtildi. Bu noktaya göre Bitcoin'de yaşanan son geri çekilmeler bir düzeltme ve boğa sezonu, devam edecek.

Yine rapora göre Bitcoin'den kâr amaçlı çıkışlarla elde edilen getiri de 3,5 milyar doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sönmez, kripto paraların zirveyi bulduğu haftada inceledikleri bir raporu referans göstererek, "Bitcoin'in boğa sezonunda her gün 1.500 kişiyi milyoner yaptığını gördük. Bu kişilerin kim olduğu veya bir kişi ya da kurum olup olmadıkları cüzdanların gizliliğinden kaynaklı olarak belli olmasa da, Bitcoin’in kısa süreçte önemli kazanımlara aracı olduğu tespit edilebiliyor. Buna rağmen Bitcoin milyoneri büyümesinin yavaş seyrettiği, bunun sebeplerinin başında da balinaların kâr hamleleri ve yeni yatırımcıların henüz Bitcoin’le tanışmamış olabilecekleri geliyor. Buna rağmen son boğa koşusu, 4 bin yatırımcıyı 10 milyon doların üzerinde servete sahip hâle getirdi.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in boğa sezonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dönem daha devam edecek mi?