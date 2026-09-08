Tesla’nın Eylül 2026 fiyatları belli oldu. Ülkemizde Model Y ile yer alan markanın güncel listesinde Arkadan Çekiş, Premium Long Range ve Performance olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor.

Tesla Model Y ailesinin Eylül 2026 güncel fiyatları belli oldu. Markanın resmi yapılandırma ekranında Model Y, Arkadan Çekiş, Premium Long Range ve Performance seçenekleriyle yer alıyor. Farklı menzil ve çekiş özelliklerine sahip versiyonlar arasında özellikle 622 kilometreye kadar menzil sunan Long Range ve 3,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine sahip Performance dikkatleri üzerine topluyor.

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Bu içerikte Tesla Model Y’nin Eylül 2026 güncel fiyatlarını, versiyon seçeneklerini, paylaşılan menzil ve performans bilgilerini ve ücretli opsiyon kalemini bir araya getirdik.

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Tesla fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Model Y 2.474.985 TL

Model Y fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.682.800 TL Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.410.000 TL Elektrikli Performance Dört Çeker 4.756.500 TL

Tesla Model Y, tamamen elektrikli SUV gövdesini farklı menzil ve çekiş seçenekleriyle sunuyor. Arkadan Çekiş versiyonu daha günlük kullanıma odaklanırken Premium Long Range seçenekleri daha uzun menzil isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Dört çeker seçeneklerinde ise çekiş avantajının yanında daha yüksek performans değerleri öne çıkıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Full Self-Driving Kabiliyeti, aylık abonelik 4.990 TL/ay Tüm versiyonlar

Yapılandırma ekranında Model Y için farklı donanım ve görünüm seçenekleri sunuluyor. Premium versiyonlarda Premium Teknoloji ve Premium İç Mekan seçenekleri; Model Y Performance için de Zarif İç Mekan ve performans odaklı dış tasarım detayları göze çarpıyor.

için farklı donanım ve görünüm seçenekleri sunuluyor. Premium versiyonlarda Premium Teknoloji ve Premium İç Mekan seçenekleri; Model Y Performance için de Zarif İç Mekan ve performans odaklı dış tasarım detayları göze çarpıyor. Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş yapılandırmasında 19 inç Crossflow jantlar , All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan seçili olarak gösteriliyor. Premium Long Range Dört Çeker versiyonunda da 19 inç Crossflow jantlar ve All Black iç mekan yer alıyor.

, All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan seçili olarak gösteriliyor. Premium Long Range Dört Çeker versiyonunda da 19 inç Crossflow jantlar ve All Black iç mekan yer alıyor. Performance versiyonunda ise 21 inç Arachnid 2.0 jantlar, All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan bulunuyor.

Kaynak: Tesla Türkiye