Eylül 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 974 Bin TL İndirim Var!

Eylül 2026 fiyat listesi ve satış kampanyaları belli oldu. Superb, Elroq, Octavia, Kodiaq ve Kamiq başta olmak üzere birçok modelde dikkat çeken fiyat avantajları sunuluyor. Güncel listede Superb Sportline’da 974 bin TL’ye varan indirim dikkat çekenler arasında.

Skoda, Eylül 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel ürün gamında Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi içten yanmalı modellerin yanı sıra Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé gibi tamamen elektrikli seçenekler de bulunuyor.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Bu içerikte Skoda’nın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Skoda fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Skoda Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL Yeni Skoda Enyaq Coupé 4.099.900 TL 3.793.500 TL Yeni Skoda Enyaq 3.999.900 TL 3.699.900 TL Skoda Fabia 2.009.900 TL 1.877.900 TL Skoda Scala 2.054.900 TL - Skoda Octavia 2.779.900 TL 2.385.500 TL Skoda Superb 3.774.900 TL 3.770.100 TL Skoda Kamiq 2.149.900 TL 1.962.700 TL Skoda Karoq 3.249.900 TL 3.103.300 TL Skoda Kodiaq 4.049.900 TL 3.998.100 TL

Yeni Skoda Elroq fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL 2.481.600 TL

Yeni Skoda Elroq, markanın tamamen elektrikli SUV ürün gamında konumlanan modellerinden biri olarak Eylül 2026 listesinde tek donanım seçeneğiyle yer alıyor. 60 e-Prestige 190 PS versiyonunda sunulan kampanyalı fiyat, modelin bu ayki en dikkat çekenlerinden biri oluyor.

Yeni Skoda Elroq opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Yeni Skoda Enyaq Coupé fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Sportline 190 PS 4.099.900 TL 3.793.500 TL Elektrikli e-RS 340 PS 4x4 5.499.900 TL -

Yeni Skoda Enyaq Coupé, elektrikli SUV karakterini coupe formuna yakın bir tasarımla birleştiren model olarak listede yer alıyor. 60 e-Sportline ve e-RS 340 PS 4x4 versiyonlarıyla sunulan araç, elektrikli tarafta daha sportif görünüm ve güçlü versiyon arayanlara hitap ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni Skoda Enyaq Coupé opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Yeni Skoda Enyaq fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 190 PS 3.999.900 TL 3.699.900 TL

Yeni Skoda Enyaq, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak geniş kullanım alanı ve elektrikli sürüş karakterini bir arada sunuyor. Eylül 2026 listesinde 60 e-Prestige 204 PS versiyonuyla yer alan model, Enyaq ailesinin SUV gövde yapılı seçeneği olarak konumlanıyor.

Yeni Skoda Enyaq opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Skoda Fabia fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.009.900 TL 1.877.900 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.269.900 TL 2.192.200 TL 1.5 TSI 177 PS, Benzinli Monte Carlo 130 Edition DSG 2.729.900 TL 2.389.900 TL

Skoda Fabia, markanın kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara hitap ediyor. Eylül 2026 listesinde Premium, Monte Carlo ve Monte Carlo 130 Edition donanımlarıyla yer alan model, Skoda ürün gamının en erişilebilir fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.

Skoda Fabia opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5

Skoda Scala fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.054.900 TL - 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.304.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.559.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.779.900 TL -

Skoda Scala, hatchback sınıfında daha geniş gövde yapısı ve farklı motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Elite, Premium ve Monte Carlo donanımlarıyla sunulan modelde Eylül 2026 döneminde kampanyalı fiyat bulunmuyor.

Skoda Scala opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Skoda Octavia fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Elite DSG 2.779.900 TL 2.385.500 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.159.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.459.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.459.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 5.669.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Sportline DSG 3.559.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi RS DSG 5.769.900 TL -

Skoda Octavia, geniş iç hacmi ve günlük kullanıma uygun yapısıyla markanın en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Eylül 2026 listesinde mHEV motorlu versiyonların yanında RS ve Combi seçenekleri de yer alıyor. Elite versiyondaki kampanyalı fiyat bu ayki liste içinde öne çıkıyor.

Skoda Octavia opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Skoda Superb fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.774.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.744.900 TL 3.998.400 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.744.900 TL 3.770.100 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin L&K Crystal DSG 5.194.900 TL - 2.0 TDI 193 PS, Dizel L&K Crystal DSG 4x4 7.239.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin L&K Crystal DSG 4x4 7.339.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Prestige DSG 4.864.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi L&K Crystal DSG 5.314.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Combi L&K Crystal DSG 4x4 7.359.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi L&K Crystal DSG 4x4 7.459.900 TL -

Skoda Superb, markanın üst sınıfa konumlanan geniş aile otomobili olarak Eylül 2026 listesinde hem sedan gövdeye yakın versiyonları hem de Combi seçenekleriyle yer alıyor. Prestige ve sportline donanımlarında kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Skoda Superb opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Skoda Kamiq fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.149.900 TL 1.962.700 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.569.900 TL 2.052.600 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.709.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.879.900 TL 2.377.300 TL

Skoda Kamiq, markanın kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Eylül 2026 listesinde 1.0 TSI ve 1.5 TSI motor seçenekleriyle yer alan modelde Elite, Premium ve Monte Carlo versiyonlarında kampanyalı fiyat bulunuyor.

Skoda Kamiq opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Skoda Karoq fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 3.249.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.639.900 TL 3.103.300 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.739.900 TL 3.356.200 TL

Skoda Karoq, kompakt SUV sınıfında daha geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap eden bir model olarak listede yer alıyor. Eylül 2026 döneminde kampanyalı fiyatlar Prestige ve Sportline versiyonlarında görülüyor.

Skoda Karoq opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan 41.667 TL 3-5

Skoda Kodiaq fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 4.049.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.749.900 TL 3.998.100 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.899.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Prestige DSG 4x4 6.749.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Sportline DSG 4x4 6.999.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 4x4 7.399.900 TL -

Skoda Kodiaq, markanın geniş SUV ailesindeki en kapsamlı seçeneklerden biri olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Mild hybrid, dizel ve benzinli motor alternatifleriyle sunulan modelde Premium, Prestige, Sportline ve RS versiyonları farklı kullanım beklentilerine sesleniyor.

Skoda Kodiaq opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 7 Kişilik Versiyon 46.296 TL 3-5

Kaynak: Skoda Türkiye