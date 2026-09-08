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Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

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Dacia, uygun fiyatlı Spring modelini resmen yeniledi. Aracın ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çok uygun fiyatlı olmasıyla Avrupa’da ilgi gören bir elektrikli otomobil olmayı başaran Dacia Spring’in yeni nesli, bugün gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı. Otomobilin, 2027 yılında Türkiye’ye de geleceği konuşuluyordu. Spring modeli, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 210 bin adetten fazla satmayı başarmıştı. Bu yüzden ülkemizde de çok satması muhtemel.

İkinci nesil olarak karşımıza çıkan 2027 Dacia Spring, bir şehir otomobili olarak geliyor. Araca baktığımızda geçirdiği görsel evrimi fark etmemek imkânsız. Aynı zamanda teknik iyileştirmeler de var. Gelin tüm detaylarını inceleyelim.

İçerikten Görseller

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!
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Karşınızda yeni Dacia Spring

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Eski mütevazı ve zayıf hatlarına veda eden araç; dikleştirilmiş burun yapısı, kaslı çamurluk kavisleri ve farlar ile stopları birbirine bağlayan siyah gövde kaplamalarıyla çok daha oturaklı bir otomobil havasına bürünmüş. Ölçüler tarafındaki değişim ise kağıt üzerinde kendini gösteriyor. Yeni Spring, halefine kıyasla tam 18 santimetre genişlerken, toplam uzunluğu da 15 santimetre artış gösterdi. Bagaj hacminin 337 litre olduğunu, 50:50 oranında katlanabilen arka koltuklar yatırıldığında bu alanın 1.283 litreye kadar çıktığını belirtelim.

Büyüyen boyutlarına rağmen 3.85 metre uzunluğu ve 1.74 metre genişliğiyle tam bir şehir içi uzmanı olmayı sürdüren otomobil, Renault’nun ikonik Twingo modelinin platform kardeşi konumunda. Ancak tasarım dili açısından retro çizgili Twingo kadar süslü olmak yerine Dacia'nın fonksiyonel ve köşeli hatlarını koruyor.

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Teknik detaylara indiğimizde Dacia’nın yine "ihtiyaç kadar teknoloji" mantığıyla hareket ettiğini görüyoruz. Araçta 80 beygir güç ve 175 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru yer alıyor. 0’dan 100 km/s hıza 12.1 saniyede ulaşan yeni Spring, maksimum 130 km/s hıza çıkabiliyor. Performans rakamları bir spor otomobil heyecanı yaratmasa da aracın gününün büyük çoğunluğunu geçireceği şehir trafiği için son derece yeterli.

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Gücünü 27.5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryadan alan model, WLTP standartlarına göre 250 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. İlk bakışta bu menzil az görünebilir ancak Dacia’nın paylaştığı veriler, önceki nesil Spring kullanıcılarının günde ortalama sadece 34 kilometre yol yaptığını ve %75’inin aracı evde şarj ettiğini göstermişti. Dolayısıyla küçük batarya tercihi hedef kitle için bir eksi değil, maliyeti düşüren mantıklı bir tercih. Şarj yeteneklerine bakacak olursak ev tipi prizde %15’ten %80 şarj seviyesine 9 saatte ulaşıyor. 50 kW DC hızlı şarj ise bataryayı %15’ten %80 doluluğa sadece 28 dakikada getiriyor.

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Kabin içerisine adım attığınızda Dacia’nın "ucuza kaçma" algısını kıracak modern ama ergonomik bir düzen bizi karşılıyor. 7 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak gelirken, konsolun merkezinde 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Dokunmatik ekran furyasına rağmen klimadan temel işlevlere kadar bolca fiziksel tuşun ve döner kumandanın muhafaza edilmiş olması büyük bir artı .

Gelelim fiyat konusuna. Dacia, Avrupa genelinde 20.000 euro’nun altı başlangıç fiyatı sözünü tutmuş. Öyle ki araç, Avrupa’da lansmana özel 17.900 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En üst donanımı ise 19.500 euro. Bu da onu Avrupa’nın ulaşılabilir elektrikli araçlarından biri yapmaya devam ediyor. Umarız Türkiye’de de güzel fiyatlar görürüz.

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