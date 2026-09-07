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Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

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İkinci el araba pazarında herkesin yöneldiği popüler modellerin aksine, arka planda kalmış ama şanzımanıyla yıllara meydan okuyan harika seçenekler var. Bu yazıda, sanayi yollarını unutturacak kadar sağlam otomatik vitese sahip olan ve piyasada az bilinen gizli cevherleri inceliyoruz...

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomatik vites araç satın almak, özellikle ikinci el pazarında büyük bir risk gibi görülebiliyor. Çift kavramalı sistemlerin yaşattığı mekatronik arızalar ya da yüksek tamir masrafları, sürücülerin gözünü korkutmaya yetiyor.

Oysa pazarın biraz daha derinlerine indiğimizde, piyasada çok fazla yer tutmayan ancak dayanıklı tork konvertörlü veya tam otomatik şanzımanlarını taşıyan araçlar da var. Peki hangileri?

İçerikten Görseller

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar
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Suzuki SX4 S-Cross / Vitara (6 İleri Aisin Tam Otomatik)

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Suzuki denince akla önce küçük şehir araçları gelse de, markanın Aisin üretimi tam otomatik şanzımanla eşleştirdiği modeller tam bir dayanıklılık abidesidir. Özellikle TCSS ya da 6 ileri tork konvertörlü şanzımana sahip S-Cross ve Vitara modelleri, zorlu yol koşullarında bile ısınma ya da arıza yapma riski taşımaz. Piyasadaki rakipleri kadar yüksek satış adetlerine ulaşamamış olsa da sorunsuz bir SUV arayanlar için en sağlam seçeneklerden biridir.

Mazda 3 / Mazda 6 (SkyActiv-Drive)

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Mazda’nın Türkiye pazarındaki çekilme kararları ve zayıf bayi ağı sebebiyle ikinci elde hak ettiği değeri göremeyen modellerin başında geliyor. Ancak Mazda’nın kendi geliştirdiği 6 ileri SkyActiv-Drive otomatik şanzımanı, çift kavramanın seriliğini tork konvertörün pürüzsüzlüğü ve dayanıklılığı ile birleştiriyor. Mekanik olarak neredeyse ölümsüz kabul edilen bu şanzıman, düzenli yağ değişimiyle sanayinin yolunu tamamen unutturur.

Nissan Pulsar (1.2 DIG-T / Xtronic CVT)

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Nissan Pulsar, uygun fiyatlı ve konforlu bir otomatik vites arayanlar için radardan kaçan bir seçenek. Yenilenmiş Xtronic CVT vites kutusu, şehir içi dur-kalk trafikte sarsıntısız bir sürüş sunar. Yüksek tork altında zorlanmadığı ve bakımları aksatılmadığı sürece sürücüsünü üzmeyen, içi oldukça geniş ve sessiz bir aile aracıdır.

Mitsubishi Lancer

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"Köpekbalığı kasa" olarak da bilinen Lancer, agresif tasarımına rağmen Türkiye'de Alman ve Fransız rakiplerinin gölgesinde kaldı. Ancak araçta kullanılan INVECS-III CVT şanzıman, sürücünün sürüş alışkanlıklarını öğrenen akıllı bir yazılıma sahiptir. Mekanik yapısı oldukça basittir; doğru yağ bakımı yapıldığı sürece kullanıcısını asla sanayiye düşürmeyen son derece dayanıklı bir Japon teknolojisidir.

Kia Cerato / Hyundai Elantra

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Koreli üreticilerin yeni nesil DCT (çift kavrama) şanzımanlarından önceki dönemde kullandığı 6 ileri tork konvertörlü otomatik vites kutuları adeta ölümsüzdür. Özellikle 2011-2016 yılları arasındaki atmosferik benzinli Cerato ve Elantra modellerinde yer alan bu hidrolik yapılı şanzıman, sıfır sarsıntı ile çalışır.

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