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İlk Katlanabilir iPhone Modeli iPhone Duo Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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Apple, bugünkü lansmanında yıllardır beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu tanıttı.

İlk Katlanabilir iPhone Modeli iPhone Duo Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bugün tarihine geçecek bir lansmana imza attı. TSİ 20.00’de başlayan etkinlikte yeni iPhone 18 modelleri duyurulurken aynı zamanda firmanın yıllardır üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone da resmen bizlerle buluştu. Katlanabilir iPhone, “iPhone Duo” ismiyle geliyor.

iPhone Duo, Katlanabilir telefon alanında büyük ses getirecek. Fiyatı ise tahmin edildiği gibi cep yakacak. Gelin hep beraber katlanabilir iPhone modeli iPhoen Duo’nun özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

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İlk Katlanabilir iPhone Modeli iPhone Duo Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
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iPhone Duo özellikleri

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Ekran 5,5 inç (1422x2088 piksel), 7,76 inç (1920x2713 piksel), 120 Hz Pro Motion, OLED
İşlemci A20 PRo
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Arka kamera 48 MP + 48 MP
Ön kamera 12 mP
Batarya -
İşletim sistemi iOS 27

iPhone Duo neler sunuyor?

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iPhone Duo modeli, tıpkı son zamanlarda çıkan Galaxy Z Fold8 ve Xiaomi 18 Fold modellerinde olduğu gibi geleneksel yatay katlanabilir modellerden farklı olarak daha geniş ekranlı yatay katlanır bir tasarımla geliyor. Öyle ki cihazda 4:3 en-boy oranı mevcut. Kapalı hâldeyken 5**,5 inç, açıkken ise 7,76 inç boyutta ekranları** var. Her iki ekran da 120 Hz ProMotion yenileme hızı ve OLED panelle geliyor. Apple Pencil kalem desteği, mavi ve beyaz renk seçeneklerini de ekleyelim.

Telefon, Face ID yüz tanıma teknolojisini değil, eski iPhone’lardan tanıdığımız Touch ID parmak izi teknolojisini kullanıyor. Apple’ın, incelik kısıtlamaları yüzünden Face ID için gerekli olan TrueDepth kamera sistemine yer bulamadığı iddia ediliyordu.

Açıldığında yaklaşık 4.5 mm kalınlığında olacak cihaz, dayanıklılığı artırmak ve bükülmeleri önlemek adına titanyum ve alüminyum hibrit bir gövde altyapısıyla üretildi. Ayrıca Apple, katlanma izini minimuma indirerek ortada herhangi bir iz kalmamasını sağlamayı başarıyor. Sektörde devrim yaratacak bu özellik, özel sıvı metal menteşeler ve esnekliği artıran optik berraklıktaki yapıştırıcılar ile başarılmış.

Kamera tarafında Apple, yan yana konumlanan 2 kamera kullanıyor ve telefoto lensi kasanın darlığı sebebiyle kaldırıyor. Bunlar 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş olacak. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

Resmî pil kapasitesi açıklanmadı ancak gelişmiş performansın yanında cihazın pil ömrünü korumak adına 5.400 mAh ile 5.800 mAh aralığında çift hücreli bir batarya olduğu belirtiliyor. Ayrıca MagSafe kablosuz desteği de olacak. Kutudan iOS 27’yle çıkacağını belirtelim.

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Apple iPhone Katlanabilir Telefon

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