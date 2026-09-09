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En Güçlü iPhone Modeli iPhone 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Apple, iPhone 18 Pro Max'i tanıttı. İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı.

En Güçlü iPhone Modeli iPhone 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, herkesin merakla beklediği iPhone lansmanını bugün resmen gerçekleştirdi. Etkinlikte uzun süredir beklenen yeni nesil iPhone’lar resmen tanıtıldı. Tabii ki en çok merak edilen ürün en güçlü ve normal tasarımlı en büyük iPhone olan iPhone 18 Pro Max’ti.

Peki iPhone 18 Pro Max modeli nasıl özelliklerle geliyor? Fiyatı ne kadar? Sizin için iPhone 18 Pro Max hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Dıştan çok şey değişmese de teknik tarafta büyük yenilikler var.

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En Güçlü iPhone Modeli iPhone 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri
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iPhone 18 Pro Max özellikleri

promax1
Ekran 6,9 inç, 1320x2868 piksel, 120 Hz ProMotion, OLED
İşlemci A20 Pro
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Arka kamera 48 MP + 48 MP + 48 MP
Ön kamera 18 MP
Batarya -
İşletim sistemi iOS 27

iPhone 18 Pro Max neler sunuyor?

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iPhone 18 Pro Max modeli, tasarımsal açıdan iPhone 17 Pro Max ile aynı görünüyor. Arkada soldan sağa uzanan kamera tasarımı devam ediyor. Önde ise küçük bir değişiklik var. Öyle ki telefon, önceki yıllara kıyasla biraz daha küçük bir Dinamik Ada ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Pro’daki yeni koyu kiraz rengini Pro Max’te de görüyoruz. Açık mavi, gümüş ve koyu gri de diğer renkler arasında. Telefonun 6,9 inçlik 120 Hz ProMotion yenileme hızına sahip OLED ekranla geldiğini belirtelim.

a20

iPhone 18 Pro modeli, Apple**’ın 2 nm sürecinde üretilen yeni nesil mobil işlemcisi A20 Pro’dan** güç alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem performans hem verimlilik hem de yapay zekâ konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. Performans gücünde %18, enerji verimliliğinde ise %30 artış sağlayacak. Ayrıca yeni C2 modeminin de dahil edildiğini göreceğiz. İşlemcinin 12 GB RAM ile ve 256 GB’tan 2 TB’a kadar çıkan depolamayla eşleştirilmesi bekleniyor.

Cihazda 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera görüyoruz. Kamerada değişken diyafram açıklığı göreceğiz. Bu özellik, 48 MP olan ana kamerada karşımıza çıkacak. Kameranın lensinden geçen ışığın miktarını ayarlayabileceksiniz. Derinlik ve ön plandaki bir nesnenin ne kadar keskin göründüğü gibi konularda da daha fazla kontrol sahibi olacaksınız, düşük ışık fotoğrafları iyileşecek.

Yeni A20 işlemci ve C2 modemle birlikte pil ömrü de iyileştirildi. Resmî olarak açıklanmasa da pilinin 5300 mAh civarlarında olduğu belirtiliyor. Telefonun kutudan iOS 27 ile çıktığını da belirtelim.

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