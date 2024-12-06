Bitcoin (BTC), gece yarısı çok sert bir düşüş yaşadı. Dün 100 bin doların üstüne çıkan BTC, yaşanan geri çekilmede 92 bin 957 dolar seviyelerine kadar düştü. İşte piyasalardaki son durum.

Geçtiğimiz gece, kripto para piyasalarının ne kadar riskli olduğunu gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Daha dün 100 bin doların üzerine çıktığından bahsettiğimiz Bitcoin (BTC), çok ani bir geri çekilme yaşadı. Bir anlığına da olsa yüzde 15 civarı düşüşle 92 bin 957 dolar seviyelerine kadar gerileyen BTC, sadece 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde 303,48 milyon dolarlık long işlemin tasfiye edilmesine neden oldu. Çekilen operasyon, işte bu kadar büyüktü.

Ancak bu yaşananlar, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla nispeten geride kalmış durumda. Zira BTC, şimdilerde 98 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan; altcoin cephesinde de çok büyük değişimler yaşanmadığını görüyoruz.

İşte piyasalardaki son durum:

Coinmarketcap verilerine göre Ethereum (ETH), 3.891 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ripple (XRP) 2,39 dolar seviyelerinde alıcı bulurken ETH'nin en büyük rakibi olan gösterilen Solana (SOL), 241 dolar değerinde. BinanceCoin (BNB) 732 dolar, Dogecoin (DOGE) ise 0,43 dolar seviyelerinde.

Kripto para piyasalarına ilişkin yaptığımız her haberde belirttiğimiz gibi bu piyasanın yüksek risk içerdiğini bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Finans yönetiminizi çok iyi yapın ve hiçbir kripto varlık ile duygusal bağ kurmayın.