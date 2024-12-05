Bir videoda söylediği "hawk tuah" ifadeleriyle asgari ücretli bir çalışandan dünya çapında popüler olan bir internet fenomenine dönüşen Hailey Welch, kendi token'ini çıkardı.

İnternet o kadar garip bir yer ki bir videoda söylediğiniz anlık bir şeyle çok ünlü olmayı başarabiliyorsunuz. Hailey Welch bunun en son örneği. 21 yaşındaki bu genç kız, bir videoda cinsel bir eylemi tanımlamak için söylediği tükürük sesi anlamına gelen “hawk tuah” tabiriyle çok kısa sürede asgari ücrete çalışan bir kişiden dünya çapında popüler olan bir internet fenomenine dönüşmüştü. Hatta ünlenmesinin ardından listelerde en üstlere çıkan podcast programı bile başlatmıştı.

Welch şimdi ise kendi token’ini çıkardı. Solana blok zincirinde yer alan bu token’e ünlü olmasını sağlayan kelimeden ilham alan “HAWK” ismi verildi.

Kısa sürede yükseldi, anında düşüş yaşadı

“Hawk tuah”nın kripto ekosistemine girmesi pek şaşırtıcı değil. Welch de bunun avantajını kullanmış. Daha önce birçok kez internette popüler olan birçok meme’in blok zincirinde kendine yer bulduğunu görmüştük.

HAWK kripto para birimi, dün itibarıyla listelenmeye başladı. Kısa sürede piyasa değeri 491 milyon dolara kadar çıktı ancak sonrasında 100 milyon doların altına kadar geriledi. Şu anda 0,000156 dolardan işlem görüyor. En yüksek ise dün 0,003196 seviyesini gördü. Token’in ABD’den olmayan bir yatırımcı grubundan 34,5 milyon dolarlık değerleme ile para toplayarak gerçeğe dönüştüğünü ekleyelim.

Bu tarz kripto paralara dikkat etmek gerektiğini belirtelim. Ünlüler tarafından piyasaya sürülen veya direkt meme amaçlı çıkarılan birçok token’in ömrü kısa sürüyor. Çoğunluğu günler, hatta saatler içinde %99’u bile bulan düşüşler yaşayabiliyor. Bu yüzden HAWK gibi token’lardan kesinlikle uzak durmanızı öneriyoruz.