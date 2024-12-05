Bitcoin (BTC), uzun zamandır zorladığı 100 bin dolar bandını resmen aştı. BTC'nin yeni rekor seviyesi 103 bin 900 dolar. İşte piyasalardaki son durum...

Kripto para yatırımcıları, bugün eşsiz bir sabaha uyandılar. Zira en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), tarihte ilk kez 100 bin dolar seviyesini aştı. BTC, bu makalenin yazıldığı sırada 103 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

100 bin dolar seviyesi, BTC için psikolojik sınır olarak görülüyordu. Pek çok kişiye göre bu seviye, bir gün mutlaka kırılacaktı ve işte o gün gelmiş bulunuyor. Coinmarketcap'teki verilere göre BTC için tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH), artık 103 bin 900 dolar.

Altcoin'lerin durumu da fena değil

Bitcoin cephesinde yaşanan ralli, altcoin'ler için çok da etki etmedi. Hatta son 24 saatlik değişimlerden, altcoin'lerden çıkan paranın BTC'ye girdiği yorumunu yapabiliriz. Ancak buna rağmen altcoin'lerdeki genel durum güzel. Son bir haftalık periyotta değer kaybı yaşayan tek altcoin Solana (SOL), o da yüzde 1,35 değer kaybetti.

Kripto para birimlerinin yüksek risk içerdiği gerçeğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hazır piyasa yükselmişken kâr satışlarınızı da planlayın. Sert bir düşüş, piyasaların yeniden kan gölüne dönmesine neden olabilir.