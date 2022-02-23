Tüm Dünyada Dibi Gören Bitcoin, Hindistan’da Yüzde 5 Daha Yüksek Değerden İşlem Görüyor: Tamam da Neden?

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Bitcoin, Hindistan'da küresel piyasalara göre %5 daha yüksek seviyeden işlem görüyor. Peki küresel piyasalar ve yerel piyasalar arasındaki bu makas neden kaynaklanıyor?

Kripto para birimleri, küresel taleple birlikte değerlendiği gibi aynı zamanda yerel piyasalarda da talebin aşırı olması sonucunda küreselden daha farlı değere sahip olabiliyor. Örneğin son zamanlarda bu durumun bir örneği olan Güney Kore’de Bitcoin, küresel piyasalardan %1,6 oranında daha değerli seviyede işlem görüyor.

Fakat bugün paylaşılan açıklamalar, durumun Hindistan’da çok daha büyük çaplı olduğunu gösterdi. Öyle ki Hindistan borsalarında işlem gören Bitcoin ile küresel piyasalardaki Bitcoin’in değeri arasındaki makas, Güney Kore’nin 4 katı büyüklüğünde. Bitcoin, Hindistan’da %5,7 oranında daha yüksek değerden işlem görüyor.

Peki bu neden kaynaklanıyor?

bitcoin

Kripto para borsası Unocoin’in CEO’su Sathvik Vishwanath, konu hakkında bir açıklamada bulundu. Sathvik, ülkedeki kripto para talebine vurgu yaparak “Hindistan’da fiyatların daha yüksek olmasının sebebi, ülkede bulunan arzdan daha fazla talep olması. Fiyat farkı genelde yüzde 2 ilâ 5 arasında ve borsalardaki işlem hacmine göre değişkenlik gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
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Hindistan’da Bitcoin’e olan talebin artmasının nedenleri arasındaysa özellikle rupideki devalüasyon geliyor. TL’nin dolar karşısında hızla değer kaybettiği günlerde dolara ve kripto para olan ilginin artmasına benzer bir şekilde Hindistan halkı da Bitcoin’e ve kripto paralara yöneliyor. Öyle ki Hindistan, şu anda kripto paranın en çok benimsendiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.
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Kaynak : https://uzmancoin.com/hindistanda-bitcoin-fiyatinda-buyuk-fark-koreyi-bile-3e-katladi/
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