Wall Street Journal tarafından hazırlanan habere göre Türk Lirası, dolar ve euro’yu ardında bırakarak Tether karşısında en fazla işlem gören resmi para birimi oldu. Ayrıca 2021’in dördüncü çeyreğinde Türk Lirası ile yapılan kripto para işlem hacminin günlük ortalama 1,8 milyar dolar olduğu açıklandı.

Türk Lirası’nın özellikle 2021 yılının son yarısında yaşadığı devasa değer kaybı, paramızın döviz karşısında adeta erimesine neden olmuştu. Öte yandan TL’nin giderek değersizleşmesi, bir yandan da bu değersizleşmeyi giderek artıracak şekilde döviz ve kripto para yatırımlarını artırmıştı. Bunun sonucunda hükûmet, bu yatırımları engelleyecek birtakım adımlara imza atmıştı.

Türkiye, Aralık 2021’de dolar/TL kurunun 18 TL’yi gördüğü ve rekor kırdığı gün Kur Korumalı TL Mevduatı’nı yürürlüğe koymuştu. İlerleyen günlerde de kredi çekenlere yönelik yeni bir taahhüt hazırlanmış, çekilen kredinin döviz, altın ve kripto para gibi yatırımlara yatırmaları engellenmişti. Bu önlemlerin ardından dolar kuru 13 seviyelerinde dolaşırken, TL hakkında önemli açıklamalar geldi.

TL, Tether işlemlerinde dolar ve euroyu geçti

Finansoloji Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, dolar kuruna olan talebin halen gücünü koruduğuna işaret etti. Ayrıca döviz talebine karşı bankaların kur alım satım fiyatı arasındaki makası açmaları, Gündoğdu’ya göre farklı bir araca olan ilgiyi artırdı. Buna göre kripto para borsalarında çok düşük komisyonlar alınması ve bankalardaki gibi bir makasın söz konusu olmaması, 1 dolara sabitlenen ‘stabilcoin’ Tether’e olan talebi artırdı.

Gündoğdu, özellikle eğitim seviyesi yüksek olan ve dijital dünya ile arası iyi olan genç nüfusun kripto paralarda yaptığı işlem sayısının giderek arttığını ifade etti. Wall Street Journal gazetesinin Chainalysis verilerine dayandırdığı bir haberi de bunu doğrular ve güçlendirir nitelikteydi. Bu habere göre Türkiye’de aralık ayında liraya karşı yapılan işlemlerin yarısından fazlası Tether işlemleriydi. Öyle ki Türk Lirası, dolar ve euro’yu geçerek Tether karşısında dünyada en fazla işlem yapılan resmi para birimi oldu.

Chainalysis verilerine göre 2021’in 4. çeyreğinde Türk Lirası ile yapılan kripto para işlemlerinin hacmi günlük ortalama 1,8 milyar dolar idi.