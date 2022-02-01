Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, ülkedeki kripto para yatırımcılarını endişelendirecek bir açıklama yaptı. Bakan tarafından yapılan açıklamalarda, kripto para ve NFT gelirleri üzerinden yüzde 30 vergi uygulanacağı ifade edildi.

Kripto para birimleriyle ilgili olarak bugüne dek çekimser bir tavır sergileyen Hindistan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, ülkenin resmi dijital parasını geliştirmeyi planladığı açıklandı. Öte yandan, kripto para ticareti ve NFT gelirleri için de dudak uçuklatacak oranda vergi geliyor.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman tarafından yapılan açıklamalarda, dijital paranın önümüzdeki 1 yıl içerisinde kullanıma sunulmasının hedeflendiği belirtildi. Dijital dünyadaki paraların büyüklüğüne atıfta bulunan Bakan Sitharaman, vergi rejiminin geleneksel finans sistemlerindeki gibi olamayacağını savundu. Ancak açıklamanın devamı, akılalır gibi değil.

Yüzde 30 vergi düşünülüyor

Nirmala Sitharaman'ın açıklamalarına göre Hindistan'da kripto paralar üzerinden elde edilen gelirin tam yüzde 30'u vergi olarak kesilecek. Bu oran, eşi benzeri görülmemiş düzeyde yüksek. Düzenleme yalnızca NFT gelirlerini kapsıyor olsa bir nebze kabul edilebilir olurdu ancak borsa gelirlerinde de benzer bir durumun yaşanacak oluşu, Hindistan'da tartışmaların fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. Akıllardaki en önemli soru, yatırımcının karına yüzde 30 ortak olan Hindistan hükümetinin zarar durumunda ne yapacak oluşu...

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklama, kripto paraların resmen tanınacağı anlamına geliyor. Benzer bir çalışma, Türkiye'de de yapılıyor. Bilindiği üzere hükümet, uzun zamandır kripto para ile ilgili düzenlemeleri içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Edinilen son bilgilere göre Türkiye'deki yasa, vergilendirmeden ziyade yatırımcının korunmasına odaklanacak. Eğer bu noktada büyük bir sürprizle karşılaşmazsak, yasayla birlikte tüm dünyaya örnek olabileceğimizi ve Türkiye'yi kripto paranın merkezi haline getirebileceğimizi unutmamak gerek.