HBO, Bitcoin'in yaratıcısı olarak anılan Satoshi Nakamoto'yu bulduğunu ve yeni belgeselinde açıklayacağını duyurdu.

HBO'nun yakında yayınlanacak yeni belgeseline göre Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği nihayet ortaya çıkmış olabilir.

Belgesel, daha önce QAnon komplo teorisini açığa çıkaran "Q: Into the Storm" adlı içeriğin arkasındaki Cullen Hoback tarafından yönetiliyor. Satoshi Nakamoto'nun kimliğinin ifşa edileceği bölümün, önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor. HBO'nun birçok içeriğinin haklarına sahip olan BluTV'den henüz belgesele dair açıklama gelmiş değil.

2009 yılında hayatımıza giren Bitcoin, merkezi olmayan yapısıyla finans dünyasında devrim yarattı. Özellikle sansüre karşı dayanıklı yapısı ve geleneksel finans sistemlerinden sıyrılmak isteyenler için bir alternatif sunması, Bitcoin’i sadece bir yatırım aracı olmaktan öteye taşıdı.

Satoshi Nakamoto dolaylı suçlardan yargılanabilir

Elbette zamanla yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabilmesi, kripto paraların ve başlıca Bitcoin'in eleştirilmesine neden oldu. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliğinin ortaya çıkması, bu suçların sorumluluğu konusundaki tartışmaları da alevlendirebilir.

Satoshi Nakamoto'nun kimliği yıllardır gizemini koruyor ve bu konu birçok kez spekülasyonlara yol açtı. 2014’te Japon kökenli Dorian Nakamoto'nun bu kişi olduğu iddia edilmiş olsa da kendisi bu suçlamaları reddetmişti. Ayrıca 2016’da Avustralyalı kriptograf Craig Wright, Satoshi olduğunu iddia etse de yeterli kanıt sunamaması nedeniyle iddiası kısa sürede çürütülmüştü.

Eski Bitcoin cüzdanlarında hareketlilik yaşandı

İlginç bir şekilde belgeselin yayınlanacağı tarih yaklaşırken, Satoshi Nakamoto döneminden kalma bazı eski Bitcoin cüzdanlarının yeniden aktif hâle geldiği belirtildi. Son iki hafta içinde yaklaşık 15 milyon dolar değerinde 250 Bitcoin'in bu cüzdanlardan taşındığı rapor edildi.

Bitcoin topluluğundaki birçok kişi Satoshi Nakamoto’nun anonim kalma kararına saygı duyulması gerektiğini düşünüyor olsa da insanların merak duygusu bu kararın önüne geçmiş gibi görünüyor. Şimdilik cevabı öğrenmek için bir hafta daha beklememiz gerekecek.