Kripto para piyasaları, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler sonucu ciddi bir düşüş yaşadılar. İşte piyasalardaki son durum...

Dün akşam, küresel piyasalar için oldukça zorlu geçti. Zira Orta Doğu, bu kez ciddi anlamda karıştı. İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzeler, savaşın resmî başlangıcı olarak yorumlandı. Tabii yaşananları gören kripto para piyasaları, yine sert bir şekilde düştüler.

Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi anlamda değer kaybı yaşadılar. Son dönemlerde zaten sert bir düzeltme süreci yaşayan kripto paralar, dün gece yaşanan olaylarla da iyiden iyiye eridiler.

En popüler kripto varlıklardaki son durum

Kripto Varlık Güncel Fiyatı Son 24 Saatteki Değişimi (%) Bitcoin (BTC) 61.507 dolar -3,51 Ethereum (ETH) 2.487 dolar -5,72 BinanceCoin (BNB) 554 dolar -4,37 Solana (SOL) 146 dolar -5,49 Ripple (XRP) 0,60 dolar -2,73 Dogecoin (DOGE) 0,10 dolar -8,58 Toncoin (TON) 5,44 dolar -6,24 TRON (TRX) 0,15 dolar -1,38 Cardano (ADA) 0,35 dolar -6,01 Avalanche (AVAX) 26,28 dolar -7,54

Bundan sadece birkaç ay önce 70 bin doların üzerinde işlem gören BTC, şimdi o günlerinden oldukça uzakta. Tabii bu durum, diğer kripto varlıkları da etkiliyor. Yatırımcıların genelinde boğa sezonu beklentisi varken böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.