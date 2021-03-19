Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile 28 altcoini liste dışı bırakacağını açıkladı. Paylaşımda işlemlerin ne zamana kadar devam edileceğine dair detaylara yer verilirken 28 altcoinin tam listesi de açıklandı.

Kripto para piyasası son birkaç aydır oldukça hareketli günler geçiriyor. Bitcoin'in ve bazı altcoinlerin yaşadığı yükselişler, artan popülarite ve sürekli yaşanan yeni gelişmelerle kripto paralar artık hemen herkesin gündemine bir şekilde dahil olmuş durumda. Öyle ki ülkemizde son günlerde kripto paraların vergilendirilmesi gibi bazı konular konuşulmaya başlandı. Ayrıca Bitcoin'e yönelik olarak bir bakan yardımcısının görevlendirildiğine dair de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılmıştı.

Özellikle Bitcoin özelinde yaşanan bu türden gelişmelerin yanında aynı zamanda alternatif kripto para birimleri noktasında da neredeyse her gün yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Bu noktada bir yeni haber de Hong Kong merkezli kripto para borsası Britfinex'ten geldi. Bitfinex, 28 altcoini liste dışı bırakacağını açıkladı.

Açıklanan altcoinler için işlemler kapanıyor:

Bitfinex'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre listede yer alan 28 altcoin ile alım satım işlemleri 26 Mart'a kadar devam edecek. Para çekme işlemleri ise 16 Nisan'da son bulacak. Bu tarihten sonra belirlenen 28 altcoin ile Bitfinex üzerinden işlem gerçekleştirilemeyecek.

Bitfinex'in liste dışı bırakacağı altcoinlerin listesi ise şöyle;