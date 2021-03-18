Almanya merkezli bir ekip, "Caizcoin" isimli bir altcoini piyasaya sürdü. Caizcoin'in islami usulleri baz alarak oluşturulduğunu iddia eden geliştirici ekip, bazı ilginç vaatlerde bulunuyor.

Kripto para birimlerini sıklıkla konuştuğumuz şu günlerde, ülkemizdeki yatırımcıların en azından bir bölümünü yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli ancak ardından Türk kökenli isimlerin olduğu bir ekip, "Caizcoin" isimli bir altcoini piyasaya sürdü. Önde gelen gazetecilerin gündeme getirdikleri Caizcoin, ülkemizdeki muhafazakar yatırımcıların dikkatini çekebilecek türden.

Caizcoin ile ilgili yorum yapmak gerekirse, bu altcoinin biraz "garip" olduğunu söylemek gerekiyor. Zira Diyanet İşleri Başkanlığı, kripto paralara pek de sıcak bakmıyor. Ancak Caizcoin'in internet sitesinde, bu altcoinin islami finans usullerine uygun olduğu ifade ediliyor. Silah, tütün, alkol, porno ve domuzlarla ilişkili sektörlerden uzak kalındığını bildiren yetkililer, cüzdan ve borsa konusunda da islami finans usullerine uygun olan platformların kullanıldığını söylüyorlar. Caizcoin'in hangi borsalarda yer alacağından da bahseden altcoin üreticileri, Huobi ve Binance gibi popüler kripto para borsalarını işaret ediyorlar. Bu borsaların islami finans usullerine uygun olduğunun nereden çıkarıldığı ise büyük bir sır.

Caizcoin'in internet sitesinde yer alan bir görsel şöyle

Kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın, Bitcoin ve türevlerine yatırım yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bu hususlardan bir tanesi, o altcoin ekibi tarafından oluşturulmuş olan yol haritası. Caizcoin'in yol haritasına baktığımız zaman planlarının olduğunu görüyor olsak da şu ana kadar çok az sayıda hedef tutturulmuş durumda. Elbette bunun esas nedeni, Caizcoin'in çok eski bir geçmişinin olmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca, bir yatırım yapmadan önce o altcoine ait olan "whitepaper" evraklarını da detaylı bir şekilde okumak gerekiyor. Bu evraklar, o altcoini tüm detaylarıyla tanıtıyor, neleri hedeflediğini ve neye hizmet ettiğini anlatır.

Caizcoin için oluşturulmuş whitepaper'a baktığımızda; bu altcoin ile zekat verilebileceği, islami projelerin desteklenebileceği, islami krediler alınabileceği ifade ediliyor. Ayrıca bu belgeler içerisinde Caizcoin yatırımcıları için bir unvan programı oluşturulduğu, Caizcoin'e yatırım yapıp, yatırımcı getiren kişilerin bu unvanlara sahip olacağı ve özel bir muamele göreceği ifade ediliyor. 16 Mart itibarıyla satışa çıkarılan bu altcoinin nelere yol açacağını zaman gösterecek.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.