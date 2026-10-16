Kia, Ekim 2026 döneminde binek, SUV ve tamamen elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almayı düşünenlere farklı seçenekler sunuyor.

Kia, Ekim 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında geniş model seçenekleriyle öne çıkıyor. Picanto, Stonic ve XCeed gibi modellerin yanı sıra Sportage ve Sorento SUV seçenekleri de markanın dikkat çeken modelleri arasında.

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Yeni bir Kia otomobil almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Kia Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Kia modellerinde kampanya var? İşte Kia Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Kia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EV2 1.769.000 TL 1.699.000 TL Picanto 1.460.000 TL 1.460.000 TL XCeed 1.960.000 TL - Stonic 1.960.000 TL 1.855.000 TL Seltos 2.549.000 TL 2.349.000 TL EV3 2.450.000 TL - Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.149.000 TL EV6 3.790.000 TL - Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL EV9 6.540.000 TL 6.340.000 TL

Kia Seltos Kampanyası: 250 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın benzinli SUV modeli Seltos, Ekim ayında üç donanım seçeneğinde indirimle satışa sunuluyor. Seltos Cool versiyonunda 200.000 TL, Elegance ve X-Line versiyonlarında ise 250.000 TL indirim bulunuyor. Kampanya kapsamında fiyatlar Cool donanımında 2.349.000 TL, Elegance donanımında 2.965.000 TL ve X-Line donanımında 3.149.000 TL seviyesine düşüyor.

Kia EV2 Kampanyası: 100 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın tamamen elektrikli modeli EV2, Ekim ayında donanım seçeneğine göre 70.000 TL veya 100.000 TL indirimle alınabiliyor.

EV2'nin Cool ve Elegance versiyonlarında 70.000 TL, Elegance Long Range versiyonunda ise 100.000 TL indirim uygulanıyor. Böylece kampanyalı fiyatlar sırasıyla 1.699.000 TL, 1.899.000 TL ve 2.079.000 TL olarak açıklanıyor.

Kia Stonic Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay %2,99 Faiz

Kia Stonic, Ekim ayında fiyat indiriminin yanında belirli bir donanımda finansman fırsatıyla da öne çıkıyor. Stonic Cool için 105.000 TL, Elegance için 100.000 TL indirim duyuruluyor. Elegance versiyonunda bunlara ek olarak bireysel ve tüzel müşterilere 300.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli ve %2,99 faizli kredi sunuluyor.

Kia Niro EV Kampanyası: 100 Bin TL İndirim

Tamamen elektrikli Niro EV'nin Elegance donanımında 100.000 TL indirim sunuluyor.

Kia EV9 Kampanyası: 200 Bin TL İndirim

Kia'nın elektrikli SUV modeli EV9'da Prestige ve GT-Line donanımlarında 200.000 TL indirim bulunuyor.

Kampanyalar 1-30 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.