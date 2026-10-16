Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Kia, Ekim 2026 döneminde binek, SUV ve tamamen elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almayı düşünenlere farklı seçenekler sunuyor.

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Kia, Ekim 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında geniş model seçenekleriyle öne çıkıyor. Picanto, Stonic ve XCeed gibi modellerin yanı sıra Sportage ve Sorento SUV seçenekleri de markanın dikkat çeken modelleri arasında.

Yeni bir Kia otomobil almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Kia Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Kia modellerinde kampanya var? İşte Kia Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Kia Niro EV

Kia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Kia Niro EV

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
EV2 1.769.000 TL 1.699.000 TL
Picanto 1.460.000 TL 1.460.000 TL
XCeed 1.960.000 TL -
Stonic 1.960.000 TL 1.855.000 TL
Seltos 2.549.000 TL 2.349.000 TL
EV3 2.450.000 TL -
Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL
Sportage 2.249.000 TL 2.149.000 TL
EV6 3.790.000 TL -
Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL
EV9 6.540.000 TL 6.340.000 TL

Kia Seltos Kampanyası: 250 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın benzinli SUV modeli Seltos, Ekim ayında üç donanım seçeneğinde indirimle satışa sunuluyor. Seltos Cool versiyonunda 200.000 TL, Elegance ve X-Line versiyonlarında ise 250.000 TL indirim bulunuyor. Kampanya kapsamında fiyatlar Cool donanımında 2.349.000 TL, Elegance donanımında 2.965.000 TL ve X-Line donanımında 3.149.000 TL seviyesine düşüyor.

Kia EV2 Kampanyası: 100 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın tamamen elektrikli modeli EV2, Ekim ayında donanım seçeneğine göre 70.000 TL veya 100.000 TL indirimle alınabiliyor.

EV2'nin Cool ve Elegance versiyonlarında 70.000 TL, Elegance Long Range versiyonunda ise 100.000 TL indirim uygulanıyor. Böylece kampanyalı fiyatlar sırasıyla 1.699.000 TL, 1.899.000 TL ve 2.079.000 TL olarak açıklanıyor.

Kia Stonic Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay %2,99 Faiz

Kia Stonic, Ekim ayında fiyat indiriminin yanında belirli bir donanımda finansman fırsatıyla da öne çıkıyor. Stonic Cool için 105.000 TL, Elegance için 100.000 TL indirim duyuruluyor. Elegance versiyonunda bunlara ek olarak bireysel ve tüzel müşterilere 300.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli ve %2,99 faizli kredi sunuluyor.

Kia Niro EV Kampanyası: 100 Bin TL İndirim

Tamamen elektrikli Niro EV'nin Elegance donanımında 100.000 TL indirim sunuluyor.

Kia EV9 Kampanyası: 200 Bin TL İndirim

Kia'nın elektrikli SUV modeli EV9'da Prestige ve GT-Line donanımlarında 200.000 TL indirim bulunuyor.

Kampanyalar 1-30 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Araba Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com