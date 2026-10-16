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Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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Audi'nin yenilenen elektrikli SUV modeli Q4 e-tron Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Alman otomobil üreticisi Audi, Q4 e-tron ailesini tasarım ve teknoloji tarafındaki yeniliklerle güncelledi. SUV ve Sportback gövde tipleriyle sunulan modelin Türkiye başlangıç fiyatı 4 milyon 249 bin, sportback versiyon ise 4 milyon 401 bin TL.

Güç elektroniğinde yapılan iyileştirmelerle önceki nesle kıyasla verimliliği artırılan Q4 e-tron, hızlı şarj desteği ve harici cihazlara enerji aktarabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

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İçerikten Görseller

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
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Uzun menzil ve hızlı şarj

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Yeni Audi Q4 e-tron ailesinde menzil, seçilen gövde tipine ve motor versiyonuna göre değişiyor. Q4 SUV e-tron, WLTP ölçümüne göre 563 kilometreye, Q4 Sportback e-tron ise 576 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Şarj molalarını kısa tutmak isteyenler için de hızlı şarj desteği var. Versiyona bağlı olarak 185 kW'a kadar DC hızlı şarj sunan modelin bataryası, uygun koşullarda yaklaşık 27 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. HPC hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla 185 kilometreye kadar menzil kazanmak da mümkün.

Çift yönlü şarj ve ChatGPT desteği

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Yeni Q4 e-tron, Audi'nin çift yönlü şarj teknolojisini kullanan ilk modeli. Vehicle-to-Load (V2L) özelliği sayesinde otomobil, elektrikli bisikletlerden kamp ekipmanlarına kadar uyumlu cihazlara enerji sağlayabiliyor. Yani bataryadaki enerji, yalnızca otomobili hareket ettirmekle sınırlı kalmıyor.

Kokpitte ise dijital ekranlar başrolde. 11,9 inçlik dijital gösterge ekranı ile 12,8 inçlik multimedya ekranı sürücünün önünde geniş bir dijital alan oluşturuyor. ChatGPT destekli Audi asistanı da sesli komutlarla araç işlevlerini kontrol etmeyi ve sorulara yanıt almayı mümkün kılıyor.

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