Oyunlarda sıklıkla erkek karakterler görmeye alışsak da zekâsı, duruşu, kişisel özellikleri ve güzelliğiyle biz oyunseverlerin kalbinde yer etmiş bazı kadın karakterleri de unutmamak gerek.

Oyun dünyası, zaman içinde sadece teknolojik ilerlemelerle değil aynı zamanda hikâyeleri ve karakterleriyle de büyük bir evrim geçirdi. Bu evrimin en dikkat çekici yönlerinden biri ise kadınların tasvirindeki değişim oldu.

Hepimiz hatırlıyoruzdur, bir zamanlar oyunlardaki kadın karakterler yalnızca vücutları ya da kıyafetleriyle ön plana çıkıyordu. Şimdi ise bu karakterler kendi hikâyelerinin merkezinde yer alıyor; güçlü, bağımsız ve katmanlı kişilikleriyle oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyorlar.

Yani kadın karakterler artık sadece yardım bekleyen figürler değil; kaderlerini kendileri belirleyen, zorlukların üstesinden gelen ve oyunculara ilham veren kahramanlar. Bu dönüşüm, oyunların sadece eğlendiren bir araç değil, toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitliği üzerine düşündürebilen güçlü bir medya olduğunun da kanıtı diyebiliriz.

Kuşkusuz oyun dünyasının en çok konuşulan kadın karakterlerinden biri: Lara Croft (Tomb Raider)

Listemize sadece Tomb Raider serisinin değil aynı zamanda video oyunlarının da en meşhur kadın karakterlerinden biri olan Lara Croft ile başlıyoruz. Cesur, zeki ve atletik yapıya sahip olan Croft, dünyanın dört bir yanındaki antik mezarları ve tehlikeli harabeleri araştırmasıyla biliniyor. Başlarda fiziksel özellikleriyle ön plana çıksa da karakterin bunun çok daha ötesinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Yaşadığı zorluklara rağmen cesur karakteriyle biliniyor: Ellie (The Last of Us)

Küçük yaşlarda başlayan zorlu hayatına inanılmaz bir cesaretle göğüs geren Ellie, The Last of Us serisinin unutulmaz kadın karakterlerinden. Ellie'nin cesurluğunun yanı sıra insanlığı yok edecek olan virüse karşı bir bağışıklığı var. Yani hem cesur hem güçlü bir karakter. Bununla birlikte serinin bir diğer kahramanı olan Joel ile olan sıkı ilişkileri dikkat çekiyor.

Bomba imha etme ve kilit açma… Ne ararsak onda var: Jill Valentine (Resident Evil)

Resident Evil serisinin ana karakterlerinden biri olan Jill Valentine, S.T.A.R.S. (Special Tactics And Rescue Service) adlı özel bir polis biriminin üyesi olarak biliniyor. Biyolojik terörizmle mücadele eden kahramanımız, sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda hızlı düşünme ve hassas el becerileriyle de ön plana çıkıyor.

Android deyip geçmeyin, onun da duyguları var: Kara (Detroit: Become Human)

Detroit: Become Human’da Kara, kendisine yapılan kötü muameleyi fark ediyor ve küçük bir kız olan Alice'i de korumak için özgür iradesini kullanıp kaçıyor. Kendisinin listemizde olmasının sebebi, fiziksel gücünden çok Alice ile olan bağından ve onu korumak için her şeyi feda edebilecek durumda olmasından kaynaklanıyor.

Cintra'nın tek prensesi: Cirilla Fiona Elen Riannon (The Witcher)

Elden Kanı taşıyan ve güçlü bir büyücü olan Ciri de bu listede yerini alıyor. Geralt ile kaderleri birbirine bağlı olan karakter, Witcher olabilmek için eğitimler aldı. Serinin bir diğer güçlü karakteri olan Yennefer ile yaşarken büyücülüğü öğrendi.

İnsanlığın doğayla mücadelesini kaybettiği post-apokaliptik bir dünyada tanıdığımız kahraman: Aloy (Horizon Zero Dawn)

Horizan Zero Dawn’da, Nora kabilesinden dışlanmış olarak doğan, kabul görme mücadelesi içinde büyümüş olan ve bunların yanı sıra Elisabet Sobeck’in klonu olan Aloy, kendi geçmişini ve dünyayı tehdit eden büyük tehlikelerin arkasındaki sırları çözme arayışındaydı. Yapay zekâ, robotlar ve dünyanın yok oluşu gibi birçok sorunla başa çıkan Aloy, hem yetenekli bir savaşçı hem de bir toplayıcı.

Her şeye kafa tutan bir asi: Faith Connors (Mirror’s Edge)

7 yaşındayken annesi öldürülen Faith, Mirror’s Edge’in sevilen kadın karakteri. Faith, "Runner" (Koşucu) olarak bilinen bir grubun üyesi hâline geliyor. Bu Runner'lar, şehrin totaliter hükûmeti tarafından denetlenen iletişim ağlarının dışında kalmayı başarıyorlar.

Dahası, çatılarda ve şehrin yüksek noktalarında parkur becerilerini kullanarak mesajları gizlice taşıyorlar. Faith ise bilinen kadın karakterlerin aksine bu yeteneğiyle bizleri büyülüyor.

Sevginin sınırlarını zorlayan hem ürpertici hem de başarılı bir örnek: Senua (Hellblade: Senua’s Sacrifice)

Hellblade: Senua’s Sacrifice oyununda Senua, sandığımızdan çok daha karanlık ve karmaşık bir dünyaya sahip. Senua, sevdiği kişiye kafayı öyle takmış durumda ki onun ruhunu kurtarmak için İskandinav Mitolojisi'ndeki cehenneme yani Helheim'a bile gidiyor.

Karakterimizin gücü, fiziksel savaş becerilerinin yanı sıra zihinsel ve duygusal dayanıklılığında yatıyor diyebiliriz. Zira ona fısıldayan seslere karşı koymak çok kolay bir iş değil.

Bilgewater'ın tehlikeli sularında korkusuz bir ödül avcısı: Miss Fortune (League of Legends)

Miss Fortune fiziksel özellikleriyle beğenilen bir karakter olsa da onun gücü bundan ibaret değil. Miss Fortune'un gücü, rakiplerine karşı kullanabileceği silah ve yeteneklerinden geliyor. Bu da onu takım savaşlarında yüksek hasar çıkarabilen güçlü bir nişancı yapıyor.

Gerçek adıyla Sarah Fortune, intikam peşindeki bir kızın öyküsüne de sahip. Şampiyon, genç yaşta ailesini kaybettikten sonra onların ölümünden sorumlu olanlardan intikam almak uğruna her şeyi yapıyor.

Nefretin kızı, Sanctuary’nin annesi: Lilith (Diablo)

Karanlık bir karakter olan Lilith, Diablo serisindeki Sanctuary'nin yaratılmasında önemli bir role sahip. Mephisto'nun kızı Lilith’in insanların var oluşunda da kritik bir etkisi var. Aynı zamanda Lilith ve Inarius, cennet ve cehennem arasındaki savaştan kaçarak kendi dünyaları olan Sanctuary’i yaratıyorlar.

Hem koruyucu hem de yıkıcı bir anne figürü olarak görülebilecek olan Lilith, her anlamda güçlü ve korkutucu bir kadın kahraman.

Son olarak psişik yeteneklerin kraliçesi: Sarah Louise Kerrigan (Starcraft)

Başlangıçta Terran Konfederasyonu için bir “Ghost” ajanı olarak görev yaparken daha sonra acımasız Zerg ırkının lideri hâline gelen Kerrigan, zaman içerisinde gücüne güç katarak bir tehdit unsuruna dönüşüyor. Bu da onun oyun dünyasında güçlü kadın karakterler arasına girmesine sebep oluyor.

Sizin en sevdiğiniz kadın karakterler hangileri?

