Sıkı yasaklarla anılan Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıllarda oyun ve espor dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bu petrol zengini krallık, geçmişte Pokemon’un dahi yasaklandığı bir yerdi ama şimdi? Oyun ve espor endüstrisini ele geçirmeye çalışan Suudi Arabistan'ın nasıl bir değişim gösterdiğine bakıyoruz.

Oyun endüstrisi denince akla Amerika, Çin, Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri geliyor. Hiçbirimiz bu ülkeler içerisinde Suudi Arabistan’ı saymazdık. Ta ki son yıllara kadar. Peki ne oldu da Suudi Arabistan, böylesine büyük yatırımlar yapıp oyun dünyasında da adından söz ettirmeye karar verdi?

Suudi Arabistan’ın izlediği politika; petrol bağımlılığını azaltmaya, ekonomiyi çeşitlendirmeye ve genç nüfusu ön planda tutmaya yönelik. Bu sebepten olsa gerek tüm dünyayı şaşırtan kararlar almaya devam ediyor. Ülkenin bu uğurdaki en önemli silahı ise 2030 vizyonu.

Suudi Arabistan'ın oyun ve espor alanındaki yükselişi, özellikle Qiddiya projesine dayalı. Peki nedir bu proje?

Suudi Arabistan, bu projeyle oyun sektöründe de bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Qiddiya projesi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında 2018 yılında Kral Salman bin Abdulaziz tarafından başlatılan ve Riyad'da inşa edilen kültürel, spor ve eğlence odaklı bir mega proje.

Qiddiya; ülkenin eğlence, spor ve kültür alanlarındaki dönüşümün yanı sıra oyun ve espor dünyasına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Yani bu bölge, sadece bir eğlence ve spor kompleksi değil, aynı zamanda dünyanın ilk tam teşekküllü oyun ve espor bölgesi olacak.

Populous'un ellerinden çıkma bir espor arenası da projenin parlayan yıldızlarından biri olacak. Hepimiz bu şirketin, espor dünyasında en iyi mekânları tasarlamakla ünlü olduğunu biliyoruz. Yani Suudi Arabistan işin ehli birini bulmuş bile.

Bu şekilde Qiddiya'daki arena, dünyanın her köşesinden oyuncuları ve hayranları bir araya getirecek. Tabii bu da ekonomik anlamda ülkeye büyük kazançlar sağlayacak.

Suudi Arabistan'ın oyun sektörüne olan ilgisi bu projeyle de sınırlı kalmıyor.

Nintendo, EA ve Take-Two’da çok sayıda hisseye sahip olan Suudi hükûmetinin, oyun sektörüne 38 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı da belirtiliyor. Doğru duydunuz, 38 milyar dolar!

Bu para nereye gidiyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Suudi Arabistan’ın yeni göz bebeği ve Kamu Yatırım Fonu’nun bir yan kuruluşu olan Savvy Gaming Group, bu bütçeyi yeni bir oyun yayıncısı satın almaya ve turnuvalar düzenlemeye ayırdı.

Savvy, mobil oyun yayımcısı ve geliştiricisi Scopely'yi 4,9 milyar dolara satın alma anlaşması yaptı. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın ulusal oyun ve espor stratejisi, ülkenin oyun stüdyolarında 30 rekabetçi oyun üretmeyi, 2023 yılına kadar 250 oyun şirketi kurmayı ve bu şirketlerle 39.000'den fazla istihdam yaratmayı hedefliyordu. Ülke bunların çoğunu başarmış görünüyor. Tüm bu gelişmeler, 2030 vizyonunun bir parçası olarak adım adım yapılıyor.

Kültürel etkinliklere yönelik kısıtlamaların olduğu Suudi Arabistan’da ekonomi denince akan sular duruyor.

Yapılan milyar dolarlık yatırımlarla Suudi Arabistan, oyun ve espor sektörlerinde sadece bir oyuncu olmakla kalmayıp bu alanların şekillendiricisi olmayı hedefliyor diyebiliriz. Bu gelişmeler ışığında şimdiden adından söz ettiren ülkenin, gelecekte oyun sektöründe nasıl bir rol oynayacağını görmek ise hepimiz için merak konusu.

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