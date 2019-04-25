Manhattan'da gerçekleşen bir cinayeti konu alan film 21 Bridges'in fragmanı yayınlandı. Filmin başrolünde ise Black Panther ile yakından tanıdığımız Chadwick Boseman var.

Marvel tarafından geçtiğimiz yıl sinemasevelerler buluşan Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman, yeni bir film ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 12 Temmuz'da vizyona girecek olan 21 Bridges isimli filmin fragmanı yayınlandı.

Pek çok yıldız oyuncunun yer aldığı filmin yönetmenliğini Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Brian Kirk üstlenmiş durumda. Filmin konusuna gelecek olursak, polis departmanında gözden düşmüş bir dedektifin kendini affettirme çabaları konu alınıyor. Şehirde bir polis öldürülmüştür ve polis ekipleri katili aramaktadırlar. Başrolümüz Boseman, cinayeti araştırırken meslektaşlarının içine düştüğü komployu fark edecektir. Katil için çember daralırken kaçmasını engellemek için Manhattan'da bulunan 21 köprünün tamamı ise kapatılmıştır.

Filmin yapımcısı Joe Russo, filmin mükemmel seviyede aksiyon içerdiğini belirtti. Başrol Chadwick Boseman ise filmle ilgili yaptığı açıklamalarda, bu film sayesinde geçmişini hatırladığını belirterek, filmin kendisi için de özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

21 Bridges filminin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.