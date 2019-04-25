Yeni James Bond Filmi James Bond 25’a Ait Tüm Detaylar

Yeni James Bond filminin konusundan oyuncularına kadar merak edilen bütün detayları belli oldu.

James Bond denilince akla güzel kadınlarla zaman geçiren, oldukça becerikli ve gözünü budaktan sakınmayan bir ajan geliyor. Sinemada geçirdiği uzun yıllar boyunca pek çok ikonik isim tarafından canlandırılan karakterin son filmi bugün (25 Nisan) tanıtıldı.

Bu yapılan özel tanıtımda yapımcılar Barbara Broccoli Michael G Wilson ile yönetmen Cary Joji Fukanaga resmi oyuncu kadrosunu açıkladı. Daniel Craig beşinci ve son kez James Bond rolünü üstlenecek. Oscar ödüllü aktör Rami Malek ise filmin esas kötüsü olacak. Kadroda yer alacak diğer isimlerden Ralph Fiennes (Gareth Mallory), Naomie Harris (Miss Moneypenny), Ben Whishaw (Q), ve Lea Seydoux (Dr. Madelaine Swann) daha önceki rollerine geri dönecek. Kadroya yeni katılan isimler arasında ise Ana de Armas (Blade Runner 2049), Billy Magnussen (Game Night), Dali Benssalah, Lashana Lynch (Captain Marvel) ve David Dencik (Tinker Tailor Soldier Spy) yer alıyor. Phoebe Waller-Bridge de bu filmde yazar kadrosuna katılacak.

Tanıtımda ismi açıklanmayan film, James Bond 25 olarak anılmaya devam etti.

Filmde James Bond, işten ayrıldıktan sonra Jamaika’da hayatını yaşayan bir adam olarak karşımıza çıkıyor. CIA’den arkadaşı Felix Leiter, kaçırılan bir bilim insanının kurtarılması için James Bond’dan yardım istiyor. Bond da sonsuz tane tehlikeli kötü adamı etkisiz hale getirip görevi tamamlamaya çalışıyor.

Filmin Jamaika ve Norveç’teki çekimleri tamamlandı, geriye Londra ve İtalya sahneleri kaldı. Film, 8 Nisan 2020’de vizyona girecek.