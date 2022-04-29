Blizzard, Türk Lirası İle Ödeme Kabul Edecek

Call of Duty ve Blizzard oyunlarının satıldığı Battle.net, Türk Lirası desteği sunulacağını duyurdu. Platform, 4 Mayıs'tan itibaren Türk Lirası ile alışverişe açılacak.

Özellikle Türk Word of Warcraft, Overwatch ve Call of Duty oyuncularının uzun zamandır Blizzard’dan bir konuda şikâyeti vardı: Blizzard, kendi oyun satış platformu Battle.net’te Türk Lirası desteği sunmuyordu. Bu da Türk oyuncuların sabit bir fiyat yerine güncel döviz kuru üzerinden alışveriş yapmalarına neden oluyordu.

Bugün, Blizzard’dan sevindiren bir haber geldi. Tüm kullanıcılarına bir e-posta gönderen Battle.net, platforma yeni para birimleri için destek geleceğini açıkladı. Battle.net’te desteklenecek yeni para birimleri arasında en sonunda Türk Lirası da yer aldı. Şirket tarafından gönderilen mesaj şu şekildeydi:

Battle.net'e Türk Lirası desteği geliyor!

“Battle.net, platformda desteklediğimiz para birimlerini düzenli olarak inceliyor. En son değerlendirmenin ardından, platforma birkaç yeni para birimi eklemeyi planlıyoruz. Bu yeni para birimleri şu şekilde:

Gürcü Larisi

Türk Lirası

Kazakistan Tengesi

Ukrayna Grivnası”

Battle.net, Türk Lirası’nın da arasında olduğu yeni para birimlerinin 4 Mayıs 2022 tarihinden itibaren platforma ekleneceğini açıkladı. Öte yandan bu haber, aynı zamanda Blizzard ve Activision oyunları için de sonunda Türkiye’ye özel bölgesel fiyatlandırma gelebileceğinin işaretçisi oldu. Battle.net, şu anlık bölgesel fiyatlandırma hakkında bilgi vermediği için bu konuda henüz kesin bir şey söyleyemiyoruz...