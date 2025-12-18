Blue Origin'den Tarihe Geçecek Görev! İlk Kez Tekerlekli Sandalyeli Bir Kişi Uzaya Gidiyor!

Blue Origin'in çok beklenen NS-37 görevi bu akşam gerçekleştirilecek. Görev, ilk kez tekerlekli sandalyede bir insanın uzaya göndererek tarihe geçecek.

Gelişen teknolojiler sayesinde uzaya yönelik turistik seyahatlerin sayısı son zamanlarda iyice artış göstermeye başlamıştı. Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin de bu konuda öne çıkan firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, yeniden kullanılabilir New Shepard roketiyle yepyeni yolcuları uzaya göndermeye hazırlanıyor.

New Shepard’ın 37’inci uçuşu olacak NS-37 görevinin bugün fırlatılması bekleniyor. Eğer her şey plana göre giderse fırlatma, TSİ 19.00 civarlarında başlayacak, Blue Origin tarafından canlı olarak yayımlanacak. Görev, içerdiği mürettebattaki bir kişi sayesinde tarihte bir ilke de imza atmayı başaracak.

Tekerlekli sandalye kullanan biri uzaya gönderilecek

ABD’nin Teksas eyaletinin batısından gerçekleştirilecek fırlatma,** 6 kişilik mürettebattan** oluşacak. Fırlatmada, Michaela Benthaus isimli Avrupa Uzay Ajansı’nda çalışan bir mühendisin de yer aldığını göreceğiz. Benthause, omurilik yaralanmasına yol açan bir bisiklet kazası nedeniyle 2018’den beri tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyordu. NS-37 görevi de onun hayallerini gerçeğe dönüştürerek uzaya götürecek. Görev, ilk kez tekerlekli bir sandalye kullananın bir insanı uzaya götürecek.

Benthaus dışında mürettebatın içerisinde yatırımcılar Joey Hyd ve Adonis Pouroulis bulunuyor. Ayrıca mühendis olan Hans Koenigsmann, girişimci Neal Milch ve uzaya meraklı olmasıyla tanınan Jason Stansell yer alıyor. Görevin 10-12 dakika civarında sürecek kısa bir gezi olması planlıyor. Yani yolcular, çok kısa bir süreliğine uzayda yerçekimsiz ortam deneyimi yaşayacak ve Dünya’yı yukarıdan görecek.