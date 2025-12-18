Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uzay

Blue Origin'den Tarihe Geçecek Görev! İlk Kez Tekerlekli Sandalyeli Bir Kişi Uzaya Gidiyor!

Blue Origin'in çok beklenen NS-37 görevi bu akşam gerçekleştirilecek. Görev, ilk kez tekerlekli sandalyede bir insanın uzaya göndererek tarihe geçecek.

Blue Origin'den Tarihe Geçecek Görev! İlk Kez Tekerlekli Sandalyeli Bir Kişi Uzaya Gidiyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişen teknolojiler sayesinde uzaya yönelik turistik seyahatlerin sayısı son zamanlarda iyice artış göstermeye başlamıştı. Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin de bu konuda öne çıkan firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, yeniden kullanılabilir New Shepard roketiyle yepyeni yolcuları uzaya göndermeye hazırlanıyor.

New Shepard’ın 37’inci uçuşu olacak NS-37 görevinin bugün fırlatılması bekleniyor. Eğer her şey plana göre giderse fırlatma, TSİ 19.00 civarlarında başlayacak, Blue Origin tarafından canlı olarak yayımlanacak. Görev, içerdiği mürettebattaki bir kişi sayesinde tarihte bir ilke de imza atmayı başaracak.

Tekerlekli sandalye kullanan biri uzaya gönderilecek

tekerl

ABD’nin Teksas eyaletinin batısından gerçekleştirilecek fırlatma,** 6 kişilik mürettebattan** oluşacak. Fırlatmada, Michaela Benthaus isimli Avrupa Uzay Ajansı’nda çalışan bir mühendisin de yer aldığını göreceğiz. Benthause, omurilik yaralanmasına yol açan bir bisiklet kazası nedeniyle 2018’den beri tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyordu. NS-37 görevi de onun hayallerini gerçeğe dönüştürerek uzaya götürecek. Görev, ilk kez tekerlekli bir sandalye kullananın bir insanı uzaya götürecek.

müret2

Benthaus dışında mürettebatın içerisinde yatırımcılar Joey Hyd ve Adonis Pouroulis bulunuyor. Ayrıca mühendis olan Hans Koenigsmann, girişimci Neal Milch ve uzaya meraklı olmasıyla tanınan Jason Stansell yer alıyor. Görevin 10-12 dakika civarında sürecek kısa bir gezi olması planlıyor. Yani yolcular, çok kısa bir süreliğine uzayda yerçekimsiz ortam deneyimi yaşayacak ve Dünya’yı yukarıdan görecek.

Jeff Bezos'un Uzay Şirketi, Uzaya Roket Fırlatıp Dünya'ya Sağ Salim İndiren İkinci Şirket Oldu [Video] Jeff Bezos'un Uzay Şirketi, Uzaya Roket Fırlatıp Dünya'ya Sağ Salim İndiren İkinci Şirket Oldu [Video]
"Uzaylılar Geliyor" Denilen Yıldızlararası Göktaşı 3I/ATLAS, Dünya'nın Yakınından Geçecek! "Uzaylılar Geliyor" Denilen Yıldızlararası Göktaşı 3I/ATLAS, Dünya'nın Yakınından Geçecek!
Uzay

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim