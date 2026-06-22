Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Reddit'te bir kullanıcı, Steam'de fiyata göre sıralama yaptığında şu ana dek kimsenin oynamadığı 1.000 dolarlık bir oyun keşfetti. Peki bu oyunun arkasında neler yatıyor?

Steam kütüphanenizdeki oyunların değerine illaki bir kez de olsa girip bakmışsınızdır. Şimdi ise bir oyun geliştiricisi, Steam profillerini yeni bir "zenginlik sembolü" hâline getirmeyi kafaya koymuş durumda.

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"Worth It Studio" tarafından piyasaya sürülen ve ismiyle dalga geçer gibi duran "Congratulations On Your Purchase" (Satın Aldığınız İçin Tebrikler) adlı yapım, Steam mağazasında tam 1.000 dolarlık (999.99$) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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Henüz satın alan yok (neyse ki...)

Peki bu devasa parayı verdiğinizde karşınıza ne çıkıyor? Aslında oyun namına hiçbir şey. "Oyun" sizi kırmızı halılı, avizeli ve kadife bariyerli sözde lüks bir saraya bırakıyor. Etraftaki yapay zekâ karakterleri ise eski nesil oyunlardan fırlamış gibi oldukça kalitesiz. Oyunun size sunduğu en büyük ödül ise sanal bir duvarda asılı duran ve paranızı çöpe attığınız için size kuru bir şekilde teşekkür eden dijital bir sertifika.

Geliştirici oyunun açıklamasında durumu şöyle özetliyor: "Burada çatışma yok, düşman yok, görevler veya ganimet kutuları yok. Sadece lüks bir deneyim var." Yani kısacası koca bir hiç desek yalan olmaz.

SteamDB üzerinden kontrol edildiğinde şu ana dek kimsenin satın almadığı görülen oyun bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edildi çünkü oyun şu anda Steam'de fiyata göre sıralama yaptığınızda en yüksek fiyatlı oyun olarak ilk sırada çıkıyor. Valve'ın aksi yönde bir politikası bulunmadığından, mağazadan kaldırılmayacağı kesin gibi.