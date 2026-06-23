Fiat Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Fiat Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Fiat, 2026 yılında sunduğu sıfır araç kampanyaları, özel indirimler ve avantajlı kredi seçenekleriyle otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Egea ailesinden elektrikli modellere kadar birçok seçenek, güncel fiyat listeleriyle birlikte dikkat çekiyor.

Fiat Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Fiat, 2026 yılında da sıfır araç almayı düşünenler için çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde uygulanan indirimler, faiz destekli kredi seçenekleri ve takas avantajları, markanın geniş ürün gamını daha ulaşılabilir hale getiriyor. Ayrıca Topolino, 500e ve Grande Panda gibi elektrikli modeller için de özel fırsatlar dikkat çekiyor.

Fiat'ın güncel fiyat listesi ve kampanyaları, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari araç almayı planlayanlar için önemli avantajlar içeriyor. Sınırlı süreli indirimler, yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve belirli modellere özel ek destekler sayesinde tüketiciler, bütçelerine uygun bir Fiat modeline sahip olma fırsatı yakalayabiliyor. Bu nedenle, araç satın alma kararı öncesinde güncel fiyatları ve kampanyaları yakından takip etmek büyük önem taşıyor.

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İçerikten Görseller

Fiat Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Fiat tüm modeller fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL 1.389.900 TL
Egea Cross 1.850.900 TL 1.749.900 TL
Grande Panda Elektrikli 2026 1.584.900 TL 1.440.000 TL
Topolino 684.900 TL 594.900 TL
Grande Panda Elektrikli 2025 1.539.900 TL 1.390.000 TL
Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL -
600 1.969.900 TL 1.834.900 TL
500e 2.149.900 TL -

Fiat Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Fiat Grande Panda Elektrikli Kredi Kampanyası

Fiat, sınırlı sayıdaki Grande Panda BEV modelleri için özel bir kampanya sunuyor. Elektrikli model, 1.390.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dileyen müşteriler 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor.

Egea Dizel Araç Kampanyası

Fiat, 1.6 litre motor seçeneğine sahip manuel ve otomatik şanzımanlı 2026 model Egea Sedan versiyonlarını 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için geçerli olan kampanya, 4 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Fiat showroomlarında müşterilerle buluşuyor.

Egea Takas Desteği Kampanyası

Fiat, Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde mevcut aracını yenilemek isteyen müşterilerine yüzde 2 takas desteği sunuyor. Kampanya kapsamında, Fiat yetkili bayilerine mevcut Egea Sedan veya Egea Cross aracını takasa veren müşteriler, bayi ile belirlenen yeni araç satış fiyatı üzerinden ek yüzde 2 indirim avantajından yararlanabiliyor.

Grande Panda Elektrikli Şarj Hediyesi Kampanyası

Fiat, Grande Panda Elektrikli modelinde avantajlı fiyatların yanı sıra 9 bin TL tutarında şarj hediyesi sunuyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için geçerli olan kampanya kapsamında, Garanti Bankası kredi kampanyasından yararlanan müşteriler, WAT Mobilite üzerinden kullanılabilecek 9 bin TL değerinde hediye şarj bakiyesine sahip oluyor. Kredi faiz oranları ise tercih edilen tutar ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Fiat 500e Cabrio Kredi Kampanyası

Haziran ayına özel olarak Fiat 500e Cabrio, 2.149.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Avantajlı fiyatlara ek olarak sunulan kampanya kapsamında, araç alımlarında 280 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,89 faiz oranlı kredi imkânı da müşterilere sunuluyor.

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