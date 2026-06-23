Toyota, haziran ayı boyunca binek ve ticari araç modellerinde dikkat çeken kredi ve indirim kampanyaları sunuyor. Corolla'dan Hilux'a, Yaris Hybrid'den Proace City'ye kadar birçok modelde faizsiz kredi ve fiyat avantajlarıyla araç sahibi olmak mümkün.

Toyota, Türkiye pazarında geniş ürün gamı ve hibrit teknolojilerindeki deneyimiyle en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Sedan, SUV ve hafif ticari modellerden oluşan ürün yelpazesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden marka, dönemsel kampanyaları ve finansman seçenekleriyle de yakından takip ediliyor.

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Bu içerikte Toyota'nın güncel sıfır araç fiyatlarını, model bazında sunulan kredi kampanyalarını, indirim fırsatlarını ve satın alma avantajlarını bir araya getiriyoruz.

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Toyota tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.207.000 TL 1.892.000 TL Corolla Hybrid 2.808.000 TL 2.530.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.255.000 TL 2.765.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.542.000 TL 2.325.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.781.000 TL 2.225.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.704.000 TL 2.317.000 TL Yaris Hybrid 2.245.000 TL 2.025.000 TL Land Cruiser Prado 17.500.000 TL 13.100.000 TL

Toyota Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Toyota C-HR Hybrid İndirim Kampanyası

Toyota, C-HR Hybrid modelinde belirli versiyonlarda 360 bin TL'ye varan fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında modelin başlangıç fiyatı 2.325.000 TL seviyesine kadar gerilerken, seçilen donanım paketine göre farklı indirim oranları uygulanabiliyor.

Kompakt SUV sınıfında yer alan Toyota C-HR Hybrid, hibrit motor teknolojisi, modern tasarımı ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı olarak sunulan kampanya sayesinde, C-HR Hybrid modelleri 2.325.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Toyota Proace City Kredi Kampanyası

Toyota, Proace City modelinde hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 900 bin TL tutarında kredi, 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Alternatif olarak, 10 bin TL peşinatla araç sahibi olma imkânı da sunuluyor.

Başlangıç fiyatı 1.668.500 TL olarak açıklanan Proace City, geniş yükleme alanı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Stoklarla sınırlı olarak sunulan kampanya, özellikle hafif ticari araç arayanlar için satın alma maliyetini azaltan önemli bir finansman desteği sağlıyor.

Toyota Corolla İndirim Kampanyası

Toyota, Corolla Sedan modelinde belirli donanım seviyelerinde fiyat avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında modelin başlangıç fiyatı 1.892.000 TL olarak belirlenirken, versiyona göre fiyatlar 2.207.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

C segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Toyota Corolla, geniş iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve yüksek ikinci el değeriyle öne çıkıyor. Stok durumuna bağlı olarak sunulan kampanya sayesinde Corolla Sedan, 1.892.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid İndirim Kampanyası

Toyota, Corolla Hatchback Hybrid modelinde haziran ayına özel olarak 550 bin TL'ye varan fiyat avantajı sunuyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında modelin başlangıç fiyatı 2.225.000 TL seviyesine kadar gerilerken, donanım seçeneğine göre fiyatlar 2.781.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Hibrit motor teknolojisini sportif tasarım ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle bir araya getiren Corolla Hatchback Hybrid, özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Haziran ayına özel olarak sunulan indirim kampanyası, modeli daha avantajlı fiyatlarla satın alma imkânı sağlıyor.

Toyota Yaris Hybrid İndirim Kampanyası

Toyota, Yaris Hybrid modelinde haziran ayına özel olarak 275 bin TL'ye varan fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında modelin başlangıç fiyatı 2.025.000 TL olarak belirlenirken, donanım seviyesine göre fiyatlar 2.245.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kompakt boyutları, hibrit motor teknolojisi ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan Toyota Yaris Hybrid, özellikle şehir içi kullanım için tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Stoklarla sınırlı olarak sunulan kampanya sayesinde Yaris Hybrid, daha avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Toyota Hilux 4x2 Kredi Kampanyası

Toyota, Hilux 4x2 modelinde haziran ayına özel olarak dikkat çeken bir finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 1,5 milyon TL tutarında kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Hilux 4x2'nin başlangıç fiyatı ise 2.550.000 TL olarak açıklanırken, donanım seviyesine göre fiyatlar 2.952.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Dayanıklılığı ve arazi kabiliyetiyle tanınan Toyota Hilux 4x2, yüksek verimli dizel motoru ve güçlü çekiş özellikleriyle hem ticari hem de bireysel kullanıcıların tercih ettiği pick-up modelleri arasında yer alıyor. Stoklarla sınırlı olarak sunulan faizsiz kredi kampanyası, Hilux'u daha avantajlı ödeme koşullarıyla satın alma imkânı sağlıyor.