BMW, Türkiye Dahil Farklı Ülkelerde Nasıl Telaffuz Ediliyor?

BMW, şirketin isminin telaffuzunda yaşanan farklılıkları eğlenceli bir şekilde ele almaya karar vermiş. Şirket, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dilde BMW telaffuzunu videoyla gösterirken orijinal okunuş olan Almanca'yı da unutmamış.

Dünyanın dört bir yanında farklı kökenlere sahip şirketler bulunuyor. Bu şirketler, kendi ülkelerinin dışındaki ülkelerde de faaliyet gösteriyor ancak bazen bu dış ülkelerde şirketlerin isimlerinin telaffuzunda sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Alman otomobil devi BMW de bu sorunun önüne geçmek amacıyla farklı dillerde BMW isminin telaffuz edildiği videolar paylaştı.

Otomobil devi, bu telaffuz farklılıklarını eğlenceli bir şekilde ele aldı. Şirket, dillerdeki farklılıklardan dolayı BMW'yi her ülkenin farklı şekilde telaffuz ettiğini belirtirken doğru olan telaffuzun tahmin edebileceğimiz üzere Almanca olarak okunduğu da videolarla belirtmiş oldu. Şirketin videolarda yer verdiği diller arasında Türkçe de dâhil olmak üzere birçok dil bulunuyor.

BMW'nin doğru telaffuzunun nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü?

BMW, videoları koymadan önce "BMW'nin Almanca telaffuzunun nasıl olduğunu ya da doğru olarak nasıl söyleneceğini hiç düşündünüz mü?" şeklinde bir yazıyla eğlenceli yaklaşımını dile getirdi. Birçok kişi, videolar sayesinde BMW ismini yanlış telaffuz ettiğini fark ediyor ve doğrusunu söyleyebilmek için dikkatlice videoları izliyor.

Şirket, en başa doğru okunuş olan Almanca videoyu yerleştirdi. Almanca'dan sonra diğer popüler diller bir bir sıralanmış. Fransızca, Çince, Türkçe, İspanyolca, İtalyanca, ve Felemenkçe olarak BMW'nin nasıl telaffuz edildiğini merak ediyorsanız, buradan tüm bu videolara ulaşabilirsiniz. Bu videolara ulaşan birçok kişi, dillere pelesenk olmuş olan Türkçe okunuş yerine doğru telaffuz olan Almanca'yı kullanmaya karar verebilir.

Telaffuzu bir hayli zor isme sahip olan diğer şirketlerden BMW'ye karşı bir atak gelip gelmeyeceğiyse birçok kişi tarafından merak ediliyor. Şimdilik bir hamle gelmiş değil ancak olur da başka bir şirket de bu akıma katılırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.