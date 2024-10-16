BMW Group CEO'su Oliver Zipse, AB'nin 2035'te içten yanmalı motorları yasaklayacak yasalarıyla ilgili konuştu. Zipse, bu yasağın derhal iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm dünya, otomotiv sektöründe tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin planı da tam olarak bu. Öyle ki 2035’ten itibaren Avrupa’da içten yanmalı motorların satışı yasaklanacak, tamamen elektriklilere geçilecek.

Ancak bu hedef, sektörde bazı tartışmalar yaratmış durumda. Bazı şirketler yasağı doğru bulurken bazıları karşı çıkıyor. BMW de karşı çıkanlardan. Şirketin CEO’su Oliver Zipse, şu sıralarda devam eden Paris Otomobil Fuarı kapsamında AB’nin yasağına değindi.

BMW’ye göre Avrupa Birliği benzinli otomobil yasağını iptal etmeli

Zipse, açıklamasında Avrupa Birliği’nin 2035’te yürürlüğe girecek benzinli otomobil yasağını iptal etmesi gerektiğini ifade etti. O tarihten itibaren tamamen elektriklilere geçme hedefinin düzeltilmesinin Avrupalı üreticilerin Çin’e daha az bağımlı olmasını sağlayacağını da ekledi.

Yani BMW patronu, yasağın Avrupa’daki otomobil devlerini elektrikli araç üretimi için Çin’e çok daha bağımlı yapacağını düşünüyor. Kıtadaki havanın bu konuda “çok karamsar” olduğunu, yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ve sektörün büyük bir küçülme yaşayacağını da ekliyor.

Aslında AB’nin yasağının benzin veya dizel araçları tamamen yasaklamadığını belirtmek gerek. Bunun yerine şirketleri karbon emisyonu sıfır emisyonlu araç üretmeye zorluyor. İçten yanmalılarda bu çok zor olduğu için de en iyi alternatif elektrikliler olarak görülüyor.

AB’nin 2025’te yeni emisyon kuralları getireceğini belirtelim. Bu değişiklikler şirketlerin filolarında ortalama 116 g/km olması gereken emisyon seviyesini 94 g/km’ye düşürecek. Bu da altında kalan birçok şirketin milyarlarca dolar ceza alabileceği anlamına geliyor. Ayrıca bu kısıtlamalar, 2035 sonrası daha da katılaşacak ve 2035’te tamamen emisyonsuzluk başlayacak.

Elektrikli otomobillere talep düşmüşken hem bu emisyon sınırlamaları hem de 2035 yasağı Avrupalı şirketleri endişeye düşürmüş durumda. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.