Stellantis CEO'su, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin 2025'te yürürlüğe girecek emisyon kuralları değişikliklerinin ertelenmesi talebine sert tepki gösterdi.

Şu anda Avrupa’daki otomobil devlerinin gündeminde AB’nin 2025’te yürürlüğe girecek emisyon kuralları değişiklikleri var. Bu değişiklikler, şirketlerin filolarında ortalam 116 g/km olması gereken emisyon seviyesini 94 g/km’ye düşürecek. Bu da cezaların ciddi oranda artmasına neden olacak.

Ecenn hafta Renault CEO’su ve Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yöneticisi Luca de Meo’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmişti. Leo, bu kurallara uyamayacak birçok şirketin olduğunu söylerken otomobil devlerinin 15 milyar dolar civarında ceza ödemek zorunda kalabileceğini aktarmıştı. Bu nedenle de erteleme talebinde bulunmuştu. Şimdi ise konuya ilişkin bir açıklama Stellantis’ten geldi.

Stellantis, Renault CEO'sunun erteleme talebine sert çıktı

Citroen’den Fiat’a, Opel’den Peugeot’ya kadar birçok markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, kurallara değil, Luca de Meo ve ACEA’ya tepki gösterdi. Şirket, erteleme talebine sert çıktı.

CEO Carlos Tavares, konuya ilişkin verdiği bir röportajda kuralları şimdi değiştirmenin gerçek dışı bir karar olacağını belirtti. Uzun süredir kural değişikliğinin bilindiğini ve hazırlanmak için zaman olduğunu da ekledi: “Herkes kuralların geleceğini biliyordu. Kendi filolarını ayarlamak için çok uzun bir zamana sahipti.”

Yani Stellantis, Renault CEO’sunun aksine kural değişikliklerinin ertelenmesine karşı çıkıyor, markaların şimdiye kadar hazırlanmış olması gerektiğini söylüyor. Tavares’in şirketin filosunu yeni kurallara uygun hâle getirmek için hazır olduğunu söylediğini de belirtelim. Otomobil dev, hâlihazırda birçok aracını elektrikli olarak da sunmuş durumda.

ACEA ve Renault tarfından Tavares’in açıklamalarına karşı henüz bir tepki gelmedi. Neler olacağını zamanla göreceğiz. Şu ana kadar çıkan bilgilerde çok az markanın kurallara hazır olduğu görülmüştü. 2025’e birkaç ay kalmışken markaların durumunun nasıl olacağı merak konusu.

Renault CEO'sunun geçen hafta yaptığı açıklamalar için: