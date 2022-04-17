BMW CEO'sundan Şaşırtan Elektrikli Otomobil Açıklaması

BMW CEO'su Oliver Zipse, yaptığı açıklamalarda markaların acele bir şekilde tamamen elektrikli araçlara geçmesinin iyi bir fikir olmadığını ifade etti. Zipse ayrıca gelecekte içten yanmalı motora sahip araçların satılmasının büyük bir önem taşıyacağını da sözlerine ekledi.

İklim değişikliklerinin etkileri günden günde daha da artarak gelecekte gezegenimizin oldukça korkunç bir hâl alabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de karbon emisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturan içten yanmalı araçların üretiminin önümüzdeki yıllarda durdurulması; bunun yerine daha çevre dostu olan elektrikli otomobillere geçilmesi planlanıyor.

Bu sebeple de birçok otomobil üreticisi önümüzdeki yıllarda geleneksel araçların üretimini bırakarak elektrifikasyon sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Alman otomobil devi BMW de bu markalardan birisi. Dev şirket şu sıralarda iX, i4 ve daha birçok elektrikli modelini piyasaya sürmüş ve yeşil bir geleceğe doğru adımını atmış durumda. Ancak Alman üreticinin CEO’su, elektrikli araçlara birden geçmenin pek iyi bir fikir olmayacağını düşünüyor.

‘Markaların aceleyle elektrikli araca geçmesi bir hata’

BMW CEO’su Oliver Zipse, iX gibi araçların yüksek popülaritesine rağmen markanın tamamen elektrikli araçlara geçme konusunda dikkatli olmasını önerdi. Zipse bunun yanı sıra diğer markaların birden içten yanmalı motorlu araç üretimini durdurup, acele ederek elektrikli araçlara geçmesinin bir hata olduğunu düşündüğünü de aktardı.

Reuters’a verdiği demeçte konuşan 58 yaşındaki Alman iş insanı, elektrikli araç baskısı konusunda dikkatli olunması gerektiğini; bu durumun belli ülkelere bağımlılık yaratabileceğini vurguladı. Bunu biraz daha açacak olursak, CEO’nun bahsettiği şey elektrikli araç üretimini kimin kontrol ettiği. Zipse, çok sayıda elektrikli araç bileşeninin Çin’den çıktığını; ani ve tamamiyle geçişin bu malzemelere bağımlılığı ciddi derecede artıracağını düşünüyor.

Zipse ek olarak içten yanmalı motorlu araçların şu sıralarda yasaklanmasının da yanlış olduğunu düşünüyor. Ünlü CEO, “Eğer benzinli araçları siz satmazsanız başkası satacaktır” ifadelerini kullanarak geleneksel araç pazarın hâlâ güçlü olduğunu ifade ediyor. Zipse’nin bu konuda haklı olduğu söylenebilir. Çünkü elektrikli araçlar, gelecekte oldukça yararlı olma potansiyeline sahip olsa da hâlen beklenen yaygınlığa ulaşmış değil. Bu da bu araçların içten yanmalı motorlulardan daha pahalı olmasına neden oluyor ve tüketicilerin tercihini ciddi derecede etkiliyor.

“Gelecekte benzinli araçlar da satışa sunulmalı”

Son olarak Zipse, gelecekte de içten yanmalı araçların satılması gerektiğini de kaydetti. Bununla ilgili elektrikli araç altyapısı eksikliklerini örnek gösteren CEO, “Bir insan gelecekte herhangi bir nedenle elektrikli araç alamazsa; ancak bir araca ihtiyacı varsa ne yapacak? Eski arabasını sonsuz kadar sürmesini mi tercih edersiniz?” ifadelerini kullandı ve gelecekte markaların bu araçları da satışa sunmasının büyük önem arz edeceğini düşündüğünü aktardı.

BMW CEO’su ayrıca benzinli araçların hâlen BMW’nin kâr ve çevre hedefleri için –elektrikli araçlara tümden geçişin zorluğu sebebiyle- oldukça önemli olduğunu aktardı. Yüksek enerji fiyatları konusunda da endişeli olduğunu belirten Zipse, otomobil üreticilerinin üretim ve sürdürülebilirlik yöntemleri konusunda daha verimli olması gerektiğini; bu sayede tüketiciler için maliyetlerin daha düşük tutulabileceğini sözlerine ekledi.