Türkiye'deki Elektrikli Araçların Fiyatları ve Menzilleri

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Türkiye'de Satılan Tüm Elektrikli Otomobillerin Fiyatları ve Menzilleri

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Tüm dünyanın yavaş yavaş elektrikli otomobil kullanımına geçmesiyle Türkiye'ye de her yıl yeni modeller geliyor. Biz de ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin fiyatlarını ve menzillerini sizler için derledik.

İklim değişikliklerinin oluşturduğu çevresel sonuçlar nedeniyle, karbon emisyonlarında büyük bir rol oynayan içten yanmalı motora sahip araçların gelecek yıllarda kullanımının büyük ölçüde azalacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple de birçok dev otomobil üreticisi daha çevre dostu olan elektrikli otomobillere yönelerek yeni modellerini her yıl piyasaya sürüyor. Ülkemizde de araç fiyatları oldukça fazla olsa da bu konuda hamleler sürmekte. Birçok şarj istasyonları kurulacağı haberlerini, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürüldüğünü sürekli duyuyoruz.

Elektrikli araç kullanımı ülkemizde şu an için çok yüksek seviyede olmasa da Türkiye’de satılan birçok elektrikli araç mevcut. Tabii ki bu araçların menzilleri ve fiyatları oldukça büyük bir merak konusu. Biz de merakınızı gidermek için bu araçlardan bazılarının menzillerini ve pek de güzel olmayan fiyatlarını sizler için derledik.

İşte Türkiye’de satılan elektrikli araçların menzilleri ve fiyatları

Citroen Ami

citroen ami

  • Menzil: 70 Km
  • Fiyat 210.000 TL

MG ZS EV

mg zs ev

  • Menzil: 263 Km
  • Fiyat: 729.000 TL

DFSK Seres

  • Menzil: 310 Km
  • Fiyat: 780.000 TL

Renault Zoe

renault zoe

  • Menzil: 395 Km
  • Fiyat: 647.900 TL

Mercedes EQC

mercedes eqc

  • Menzil: 403 Km
  • Fiyat: 2.005.000 TL

Volvo XC40 Recharge

volvo xc40

  • Menzil: 418 Km
  • Fiyat: 1.276.515 TL

Mercedes EQA

mercedes eqa

  • Menzil: 422 Km
  • Fiyat: 1.553.000 TL

BMW iX

bmw ix

  • Menzil: 425 Km
  • Fiyat: 2.744.800 TL

BMW ix3

bmw ix3

  • Menzil: 460 Km

  • Fiyat: 2.044.500 TL

Jaguar I-Pace

jaguar i-pace

  • Menzil: 470 Km
  • Fiyat: 2.164.643 TL

Hyundai Kona

hyundai kona

  • Menzil: 484 Km
  • Fiyat: 786.300 TL

Skywell ET5

  • Menzil: 520 Km
  • Fiyat: 890.000 TL

BMW i4

bmw i4

  • Menzil: 590 Km
  • Fiyat: 1.892.900 TL

Mercedes EQS

mercedes eqs

  • Menzil: 649 Km
  • Fiyat: 4.459.500 TL
Kaynak : https://www.linkedin.com/posts/mobilite-ve-otomotiv_t%C3%BCrkiyede-sat%C4%B1lan-elektrikli-otomobiller-activity-6919243524227883008-YD3h/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
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