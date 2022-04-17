Türkiye'deki Elektrikli Araçların Fiyatları ve Menzilleri

İklim değişikliklerinin oluşturduğu çevresel sonuçlar nedeniyle, karbon emisyonlarında büyük bir rol oynayan içten yanmalı motora sahip araçların gelecek yıllarda kullanımının büyük ölçüde azalacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple de birçok dev otomobil üreticisi daha çevre dostu olan elektrikli otomobillere yönelerek yeni modellerini her yıl piyasaya sürüyor. Ülkemizde de araç fiyatları oldukça fazla olsa da bu konuda hamleler sürmekte. Birçok şarj istasyonları kurulacağı haberlerini, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürüldüğünü sürekli duyuyoruz.
Elektrikli araç kullanımı ülkemizde şu an için çok yüksek seviyede olmasa da Türkiye’de satılan birçok elektrikli araç mevcut. Tabii ki bu araçların menzilleri ve fiyatları oldukça büyük bir merak konusu. Biz de merakınızı gidermek için bu araçlardan bazılarının menzillerini ve pek de güzel olmayan fiyatlarını sizler için derledik.
İşte Türkiye’de satılan elektrikli araçların menzilleri ve fiyatları
Citroen Ami
- Menzil: 70 Km
- Fiyat 210.000 TL
MG ZS EV
- Menzil: 263 Km
- Fiyat: 729.000 TL
DFSK Seres
- Menzil: 310 Km
- Fiyat: 780.000 TL
Renault Zoe
- Menzil: 395 Km
- Fiyat: 647.900 TL
Mercedes EQC
- Menzil: 403 Km
- Fiyat: 2.005.000 TL
Volvo XC40 Recharge
- Menzil: 418 Km
- Fiyat: 1.276.515 TL
Mercedes EQA
- Menzil: 422 Km
- Fiyat: 1.553.000 TL
BMW iX
- Menzil: 425 Km
- Fiyat: 2.744.800 TL
BMW ix3
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Menzil: 460 Km
- Fiyat: 2.044.500 TL
Jaguar I-Pace
- Menzil: 470 Km
- Fiyat: 2.164.643 TL
Hyundai Kona
- Menzil: 484 Km
- Fiyat: 786.300 TL
Skywell ET5
- Menzil: 520 Km
- Fiyat: 890.000 TL
BMW i4
- Menzil: 590 Km
- Fiyat: 1.892.900 TL
Mercedes EQS
- Menzil: 649 Km
- Fiyat: 4.459.500 TL