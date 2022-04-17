Türkiye'deki Elektrikli Araçların Fiyatları ve Menzilleri

Tüm dünyanın yavaş yavaş elektrikli otomobil kullanımına geçmesiyle Türkiye'ye de her yıl yeni modeller geliyor. Biz de ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin fiyatlarını ve menzillerini sizler için derledik.

İklim değişikliklerinin oluşturduğu çevresel sonuçlar nedeniyle, karbon emisyonlarında büyük bir rol oynayan içten yanmalı motora sahip araçların gelecek yıllarda kullanımının büyük ölçüde azalacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple de birçok dev otomobil üreticisi daha çevre dostu olan elektrikli otomobillere yönelerek yeni modellerini her yıl piyasaya sürüyor. Ülkemizde de araç fiyatları oldukça fazla olsa da bu konuda hamleler sürmekte. Birçok şarj istasyonları kurulacağı haberlerini, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürüldüğünü sürekli duyuyoruz.

Elektrikli araç kullanımı ülkemizde şu an için çok yüksek seviyede olmasa da Türkiye’de satılan birçok elektrikli araç mevcut. Tabii ki bu araçların menzilleri ve fiyatları oldukça büyük bir merak konusu. Biz de merakınızı gidermek için bu araçlardan bazılarının menzillerini ve pek de güzel olmayan fiyatlarını sizler için derledik.

İşte Türkiye’de satılan elektrikli araçların menzilleri ve fiyatları

Citroen Ami

Menzil: 70 Km

Fiyat 210.000 TL

MG ZS EV

Menzil: 263 Km

Fiyat: 729.000 TL

DFSK Seres

Menzil: 310 Km

Fiyat: 780.000 TL

Renault Zoe

Menzil: 395 Km

Fiyat: 647.900 TL

Mercedes EQC

Menzil: 403 Km

Fiyat: 2.005.000 TL

Volvo XC40 Recharge

Menzil: 418 Km

Fiyat: 1.276.515 TL

Mercedes EQA

Menzil: 422 Km

Fiyat: 1.553.000 TL

BMW iX

Menzil: 425 Km

Fiyat: 2.744.800 TL

BMW ix3

Menzil: 460 Km

Fiyat: 2.044.500 TL

Jaguar I-Pace

Menzil: 470 Km

Fiyat: 2.164.643 TL

Hyundai Kona

Menzil: 484 Km

Fiyat: 786.300 TL

Skywell ET5

Menzil: 520 Km

Fiyat: 890.000 TL

BMW i4

Menzil: 590 Km

Fiyat: 1.892.900 TL

Mercedes EQS