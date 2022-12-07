BMW, Elektrikli Araçlarını Kasisler ile Şarj Etmek İstiyor

Alman otomobil devi BMW, elektrikli araçlarına enerji sağlayacak bir sistem için patent başvurusunda bulundu. Henüz hayata geçip geçmeyeceği bilinmeyen bu proje, yollarda sık sık gördüğümüz kasislerin araçları şarj etmede kullanılabilmesini sağlayabilir.

Dünya çapından otomobil şirketleri elektrikli araçlar için hamlelerini sürdürüyor. Almanya merkezli üretici BMW’de bu konuda öne çıkanlardan biri. Yeni ortaya çıkan bilgiler de dev markanın bu konuda oldukça ilginç planlarının olduğunu ortaya koyuyor.

İlk önce CarBuzz tarafından fark edilen, daha sonra The Verge tarafından da tespit edilen bir patent başvurusu, BMW’nin elektrikli araçlarını şarj etmek için yollarda sık sık gördüğümüz kasislerden yararlanmak istediğini ortaya koydu. Başvuruya göre şirket, bunu özel bir sistem ile yapmayı planlıyor.

Yeni bir süspansiyon sisteminin, tekerlek yukarı aşağı hareket ettiğinde otomobili şarj edebilmesi amaçlanıyor

2021 yılında Almanya’da yapılan; ancak daha yeni ortaya çıkan başvurunun çevirisine göre şirket, yeni bir süspansiyon tasarımıyla hepimizin yollarda sık sık karşılaştığı tümsekleri elektrikli araçlarının pillerine enerji sağlamak istiyor. Belgeye göre normalde tekerleğin yukarı aşağı hareket etmesiyle oluşan enerji ısı enerjisi olarak harcanıyor. Ancak patentte önerilen sistem, bu süreç sırasındaki enerjiyi yakalamak için küçük bir jeneratör içeriyor.

Buna göre jeneratör, kasisten geçen aracın tekerleğinin yukarı hareket etmesinden sonra devreye giriyor ve elektrikli otomobili ya da aküyü şarj edebiliyor. Şirketin, gelecekte bu sistemi i7 gibi daha büyük ve lüks premium araçlarında kullanabileceği tahmin ediliyor.

BMW, bu sistemin üretime girip girmeyeceği konusuna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak, otomobil şirketlerinin sürekli böyle değişik patent başvuruları yaptığını; ancak hepsinin hayata geçmediğini eklememiz gerek. Yani BMW’nin kesin olarak bu tarz bir hamle yapıp yapmayacağı şu an için belli değil.

Şirketler, elektrikli otomobillerinin verimliliğini artırmak için her türlü yolu deniyor

Kasisleri bu tarz amaçlar için kullanmak yeni bir fikir değil. Bir diğer otomobil devi Audi de 2016’da yollardaki tümseklerden gelen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek istediğini belirtmiş ve ‘eROT’ isimli projesini duyurmuştu. Ancak, Audi’nin bu sistemi hiçbir zaman üretilmedi. Şirketin şu sıralarda bu konu hakkında çalışıp çalışmadığı da bilinmiyor. Ek olarak ABD merkezli Giga Performance’ın da elektrikli araçlar için bu tarz bir sistem üzerinde çalıştığını ekleyelim.

BMW’nin ve diğer markaların bu hamleleri, elektrikli otomobil üreticilerinin araçlarının verimliliğini yükseltmek için mümkün olan her yolu denediğinin net bir kanıtı. Bu tarz ilginç sistemlerin ne kadar etkili olacağını ilerleyen yıllarda hep birlikte göreceğiz.