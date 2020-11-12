BMW, yıllar önce piyasaya sürdüğü elektrikli scooter modeli BMW C Evolution'ı modern ve fütüristik tasarım çizgileriyle 'güncelleyen' Motorrad Definition CE 04'ü gün yüzüne çıkardı.

Alman otomotiv devi BMW, son dönemde elektrikli scooter sektörüne belirgin bir şekilde ağırlık vermeye başladı. Şirket, halihazırda farklı elektrikli scooter modelleri satışa sunuyor olsa da bir yandan da yakın gelecekte bundan çok daha fazlasını görebileceğimize işaret eden BMW Motorrad Definition CE 04 konseptini gün yüzüne çıkardı.

Diğer elektrikli scooter tasarımlarıyla karşılaştırdığımızda daha modern ve fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Motorrad Definition CE 04 konsepti, buna rağmen temelde orijinal BMW C Evolution elektrikli scooter tasarımını referans alıyor.

BMW, Motorrad Definition CE 04 konsepti ile BMW C Evolution'a modern bir tasarım kazandırıyor

BMW Motorrad Definition CE 04, içten yanmalı scooterların aksine daha kompakt bir elektrikli motora sahip olduğundan gövdesinde büyük boşluklar bulunuyor. BMW bu boşlukları kask ya da diğer donanımların saklanabileceği, yandan açılan bir bagaj haline getirmiş durudam.

BMW, Motorrad Definition CE 04 konseptinin nasıl bir bataryaya sahip olacağını açıklamadı ancak orijinal BMW C Evolution’ın BMW i3’e ait bir batarya modülü kullandığını düşünürsek Motorrad Definition CE 04’ün de yeni nesil elektrikli bir BMW otomobil modelinde kullanılan bir batarya modülünden güç alacağını tahmin edebiliriz.

BMW Motorrad Definition CE 04, bir scooter olmasına rağmen 10,25 inçlik bir dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranına sahip olacak. Cihaz, söz konusu ekranında dahili bir navigasyon uygulamasına sahip olacağından rakiplerinin 1-0 önüne olacağını söyleyebiliriz.

Şu an için BMW’nin Motorrad Definition CE 04’ü ne zaman, nerede üreteceği ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak gelen bilgilere göre şirket, söz konusu konsepti gerçek bir ürün haline getirme konusunda oldukça kararlı.