BMW, 60 Bin Otomobilini Geri Çağırıyor: İşte Nedeni!

BMW, ABD'de son dönemlerin en büyük geri çağırma programını başlattı. Yapılan açıklamaya göre 60 bin civarı otomobil, olası bir yangın riski nedeniyle incelenecek. Peki etkilenen modeller hangileri?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi BMW'nin ABD ayağından çok önemli bir duyuru geldi. Şirket, bazı otomobillerde ciddi bir sorun olduğunu duyurdu. Bundan kaynaklı olarak 58 bin 713 adet otomobil, başlatılan geri çağırma programı kapsamında ücretsiz olarak onarılacak.

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre otomobillerde tespit edilen sorun, ABD'de üretilen araçları kapsıyor. Bu bağlamda; bu otomobillerde kabin filtresi değişimi sırasında kablo demetlerinde hasar meydana geliyor. Bunun ilerleyen süreçte ciddi sorunlara ve yangınlara neden olabileceğini söyleyen BMW, işini şansa bırakmamış gibi görünüyor.

Peki hangi modeller etkilendi?

Başlıksız-1

BMW ABD tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 model i5 xDrive40, 2024-2025 model i5 M60 xDrive, 2025 model M5 Touring, 2025-2026 model 550e xDrive ve 2025 model 750e xDrive gibi pek çok model, geri çağırma programına alınmış durumda. Şirketin açıklamasına göre sorundan etkilenen otomobillerin oranı yüzde 0,1 civarında ancak yine de tüm otomobiller incelenecek.

Bu arada; bu geri çağırma programının Türkiye'deki BMW sahiplerini etkilemediğini belirtelim. Olası bir sorun hâlinde firma size zaten ulaşacaktır. Şu an için otomobilinizi rahat rahat kullanmaya devam edebilirsiniz.

