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BMW i3 Tek Şarjla 1.213 Kilometre Giderek Rekor Kırdı!

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Çin pazarına özel yeni BMW i3 50L, 100 kilometrede ortalama 8,8 kWh elektrik tüketerek tek şarjla 1.213 kilometre yol katetti ve markanın elektrikli otomobilleri arasında menzil rekoru kırdı.

BMW i3 Tek Şarjla 1.213 Kilometre Giderek Rekor Kırdı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

BMW'nin Çin pazarı için geliştirdiği i3 50L, tek şarjla 1.213 kilometre yol katederek dikkat çekici bir menzil testine imza attı. 113,4 kWh kapasiteli bataryasıyla 100 kilometrede ortalama 8,8 kWh tüketen otomobil, sürüşü bataryasında yüzde 1 enerji kalırken tamamladı.

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Elektrikli otomobillerde menzil rekorları kadar bu mesafenin hangi koşullarda elde edildiği de önem taşıyor. BMW'nin uzun aks mesafeli i3 50L modeli, otoyol, şehir içi ve kırsal yolları kapsayan bir testte 1.213 kilometre yol aldı. Bu sonuç, aracın resmî menzil değeri değil, belirli koşullarda gerçekleştirilen sürüşün sonucu.

İçerikten Görseller

BMW i3 Tek Şarjla 1.213 Kilometre Giderek Rekor Kırdı!
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Yeni nesil batarya ve 800 volt altyapı

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BMW i3 50L, markanın Neue Klasse adı verilen yeni nesil elektrikli araç mimarisini kullanıyor. Araçta 113,4 kWh kapasiteli, büyük silindirik hücrelerden oluşan bir batarya ve 800 voltluk elektrik altyapısı bulunuyor. Desteklenen tepe DC şarj gücü ise 400 kW.

100 kilometrede 8,8 kWh tüketim

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Testte kaydedilen 8,8 kWh/100 km ortalama tüketim, otomobilin enerji verimliliğini ortaya koyuyor. Ancak tüketim değerleri ortalama hız, hava koşulları, sürüş biçimi ve güzergâha göre değişebiliyor. Testin ortalama hızı ve toplam süresi açıklanmadığından sonucu farklı otomobillerin testleriyle doğrudan karşılaştırmak mümkün değil.

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