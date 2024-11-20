BMW, üretim tesislerinde kullandığı insansı robotlardan oldukça memnun olduğunu gözler önüne seren bir açıklama yaptı. İnsansı robotları geliştiren firma ise dikkat çekici istatistikler paylaştı.

Alman otomobil devi BMW, bundan birkaç ay önce önemli bir gelişme ile haberlerimize konu olmuştu. Şirket, ABD'li teknoloji şirketi Figure ile bir iş birliği gerçekleştirmiş ve bu iş birliği kapsamında "Figure 02" isimli insansı robotları üretim tesislerinde test etmeye başlamıştı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Figure 02 ile ilgili bir paylaşım yapan firma hem robotların son hâllerini gösterdi hem de bazı dikkat çeken istatistikler paylaştı. Figure 02'nin BMW fabrikasında bir filo hâline geldiğini aktaran firma, hızlılığı yüzde 400 artırdığını söyledi. Şirkete göre insansı robotlar, fabrikadaki başarı oranını ise yüzde 700 artırmıştı.

İşte Figure 02 için paylaşılan yeni video:

Figure'ün X hesabından paylaştığı videoyu resmî YouTube kanalında paylaşan BMW, ilk aşamada ABD'nin Spartanburg bölgesindeki fabrikasında test ettiği insansı robotları, şimdilerde Silikon Vadisi'ndeki tesisinde kullanmaya başladığını söyledi.

İnsansı robotlar, giderek hayatımızın bir gerçeği hâline gelmeye başlamış durumda. Bugün Tesla başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından firmalar hem endüstriyel hem de bireysel kullanıma uygun insansı robotlar üretmeye çalışıyorlar. Bu robotlar, gelecekte hemen her alanda kullanılacaklar gibi görünüyor.