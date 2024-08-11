BMW'nin Yeni Modellerini İnsansı Robotlar Üretebilir

BMW, üretim sürecinde kullanılması planlanan yeni insansı robotları Figure 02'yi tanıttı.

Kaliforniyalı teknoloji firması Figure tarafından üretilen yeni insansı model Figure 02, BMW tarafından test edilmeye başlandı. Spartanburg montaj tesisinde bazı görevleri yerine getirmekte kullanılan robot, deneme sürüşünde testi geçmiş gibi gözüküyor.

Alman otomotiv devi, robotun üretimde potansiyel kullanımı üzerinde çalışıyor. Figure'e göre bu robot, şu anda satın alınabilecek ve kullanılabilecek durumda olan en gelişmiş insansı robot konumunda bulunuyor. Üstelik bu robot, tek seferlik üretime giren bir prototip de değil.

Robot yeni nesil fabrikalarda kullanılabilir

BMW, yakın zamanda Figure 02'yi test etti ve bu testlerin başarılı olduğunu da açıkladı ancak yakın zamanda robotu üretim bantlarında görmemiz pek olası değil. Zira robot hâlâ gelişim ve değerlendirme aşamasında bulunuyor. BMW de şu anda Spartanburg'daki tesiste çalışan bir robot olmadığını ve robotları kullanıma sokmak için bir zaman çizelgeleri olmadığını belirtiyor.

BMW Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Milan Nedeljkovic, "Robotik alanındaki gelişmeler çok umut verici. Erken bir test operasyonuyla, insansı robotlar için üretimde olası uygulamaları belirliyoruz. Bu teknolojiyi geliştirmeden endüstriyel aşamaya kadar desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son değerlendirme sırasında, Figure 02'ye belirli sac metal parçalarını fikstürlere yerleştirme görevi verildi. BMW, robotun işini izlemek dışında, çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu da not etti. Çalışma hassasiyet gerektiren ve robotun hem kesin hem de nazik olma yeteneğini gösteren bir şekilde tasarlandı. Hem BMW hem de Figure, robotun "ergonomik olarak rahatsız edici ve yorucu" olabilecek rollerde hizmet verebileceğini ve iFactory konseptinde yerinin olabileceğini düşünüyor.