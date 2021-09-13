BMW'nin Türkiye'de Satışa Sunacağı Elektrikli Otomobiller

Auto Show 2021 Mobility fuarında basın toplantısı düzenleyen BMW, çoğunluğu geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olan yeni elektrikli modelleri BMW iX, 4 Serisi Gran Coupe, i4, iX3 ve i3s gibi modellerini tanıttı.

Türkiye'nin ilk dijital otomobil fuarı Auto Show 2021 Mobility'de basın toplantısı düzenleyen BMW, yeni modellerinin örtüsünü kaldırdı. Özellikle elektrikli modellere yoğunlaşan Alman otomobil devi, önümüzdeki dönemde 4 farklı yeni elektrikli modelini Türkiye'de satışa sunacak.

Yeni elektrikli modellerin arasında iX, i4, iX3 ve i3S bulunuyor ancak BMW, aynı zamanda yeni 4 kapılı 4 Serisi Gran Coupe modeliyle birlikte M serisinde yüksek performansa sahip modellerini de tanıtmış durumda. Dilerseniz bu modellerin detaylarına daha yakından bakalım.

Yeni 4 çeker iX'in koltuk döşemeleri, zeytin yapraklarından elde edilmiş

Karbon ayak izi konusunda son derece dikkatli davranan BMW, yeni iX modelinin birçok yerined FSC sertifikasına sahip materyaller kullanmış. Aracın deri koltuk döşemelerinin zeytin yapraklarından elde edilmesi, BMW'nin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

"Bir çağın öncüsü" olarak adlandırılan BMW iX, batarya ve motorunun yer aldığı ön ızgarada tüm otomobil severleri şaşırtacak bir özelliğe sahip. Bu ızgara, motor durdurulduktan 24 saat içerisinde çizik gibi küçük hasarları kendi kendine iyileştirme özelliğine sahip.

Toplamda 326 beygir güç üreten iX, saatte 0'dan 100 kilometre hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlıyor. Araç, aynı zamanda DC hızlı şarj özelliği ile 35 dakikada %85 şarj oranına, 10 dakikalık şarj ile de 120 kilometre menzile sahip oluyor. Bataryalar tam kapasitede olduğu takdirde aracın sunduğu menzil uzunluğu ise 425 kilometre.

İçinde bulunduğumuz eylül ayında BMW iX'in ön siparişleri başlayacak. 4x4 yeni modelin piyasaya sürüleceği tarih ise bu yılın son çeyreği olarak belirlenmiş.

Yeni BMW i4

Ön paneldeki hava girişleri ve gizli kapı kollarıyla birlikte aerodinamik konusunda bir hayli iddialı olduğunu gösteren yeni BMW i4, tıpkı iX gibi yüksek oradan geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş. Rüzgar direnci minimuma indirilen ve %100 elektrikli olan bu araç, saatte 0'dan 100 kilometre hızlanmasına 5,7 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW i4'ün batarya konusunda da epey iddialı olduğunu söyleyebiliriz. AC şarj ile 8 saatte tam kapasiteye ulaşan bataryalar, DC şarjda ise 10 dakikada 164 kilometre menzil sunuyor. Tam kapasitedeki bataryalar ise 591 kilometrelik menzil sunuyor.

BMW i3S, ve iX3 modeller de fuarda gösteriliyor

BMW, BMW Motorrad ve MINI Genel Müdür Yardımcısı Can Mete Paker'in yaptığı basın açıklamasında, aynı zamanda Alman otomobil devinin diğer yeni modellerine de yer verildi. Bu modellerin arasında güncellenen BMW i3S,ve iX3 yer aldı.

Son derece kompakt bir tasarıma sahip BMW i3S sürücüye 260 kilometre menzil sunarken, X3'ün biraz daha yere yakın versiyonu iX3 ise 286 beygir güçle birlikte saatte 0'dan 100 kilometre hıza 6,8 saniyede çıkıyor. 10 dakika şarj ile 100 kilometre menzil, 34 dakikalık şarjda ise %80 doluluğa sahip olan bataryaların tam kapasitede sunduğu menzil uzunluğu ise 460 kilometre.