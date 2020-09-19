İtalyan lüks spor otomobil firması Ferrari’nin yeni modeli Portofino M, yeni Ferrari araçlarının nasıl olacağına dair ipuçları sunuyor. Bu model firmanın stilini değiştirmeyeceğini de gösteriyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tanıtım etkinliklerini çevrimiçi olarak gerçekleştirenler arasında İtalya’nın şahlanan atı, efsanevi otomobil üreticisi Ferrari de dahil oldu. Firma, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni araçlarının bir kısmını tanıttı.

Bu araçlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise Portofino M oldu. Firmanın açıklamasına göre Maranello’nun yeniden keşfi anlamına gelen araç görünüş anlamında gelenksel olsa da motor anlamında oldukça yenilikçi bir araç.

Giriş seviyesi Ferrari

Ferrari Portofino M, giriş seviyesi ve yolculuk odaklı, üstü açılabilir bir otomobil olarak tanıtılıyor. Tabii buradaki giriş seviyesinin Ferrari için giriş seviyesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Görünüş olarak çok değişmeyen araç, farklı alanlarda önemli atılımlar yapıyor.

Aracın motoru 3.9 litrelik ikiz turbo şarjlı bir V8 ve 591 ila 612 beygir arasında değişen miktarda güç üretebiliyor. Portofino M’deki M harfi ise modifiyeli anlamına geliyor. Bu harfin hakkını veren otomobilde 8 ileri vitesli bir şanzıman var. Ferrari bunun GT otomobillerinde bir ilk olduğunu ve maksimum sürüş keyfi için kullanmaya karar verdiklerini söylüyor.

Sekiz vitesin bir diğer önemli sebebi de aracın yakıt ekonomisini geliştirmek. Italyan otomobil üreticisi son dönemde gelecekteki düzenlemelere daha uygun ancak gücünü koruyan otomobiller üretmek için çalışmalar yapıyor. Küresel ısınmayla mücadele için daha az karbon salınımı yapan otomobiller üretilmesi isteniyor.

Tasarımda önemli bir değişim yok

Ferrari aracın ön ızgarasını yenilerken havalandırma kanallarında da değişiklik yaptı. Yine de aracın genel anlamda büyük bir değişim geçirdiğini söylemek pek mümkün değil. Aracın ayrıca bir de üstü açılmayan versiyonunun geleceği de ifade edildi.

Aracın içinde ise 10.3 inçlik bilgi eğlence paneli, 200 bin doların üstündeki fiyat etiketini haklı çıkaracak lüks kaplamalar bulunuyor. Yine de İtalyan tasarımcılar kokpitteki ferahlık hissini korumayı başarmışlar. Ferrari Portofino M gelecek yıl yollarda olacak.