Önümüzdeki hafta bekleyenleriyle buluşacak olan BMW M3 Sedan, bugün şirket tarafından paylaşılan yeni tanıtım görselleriyle karşımıza geldi. Araç, özellikle ızgara tasarımıyla dikkatleri çekti.

Alman otomobil devi BMW'nin önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni BMW M3 Sedan ve M4 Coupe modelleri bugüne kadar pek çok casus kameralar tarafından görüntülenmişti. Ancak 23 Eylül tarihinde tanıtılacak BMW M3 Sedan, bu kez sokaklarda gizlice çekilmiş görüntüleriyle değil, BMW'nin yaptığı paylaşımla birlikte karşımıza çıktı.

BMW, bugün yeni otomobili için son tanıtım görsellerini yayınladı. Şirket tarafından paylaşılan görsellerde otomobilin tasarımı tamamıyla gözükmemiş olsa da BMW severleri fazlasıyla heyecanlandıracağına emin olduğumuz bazı detaylara yer verildi. Özellikle aracın ön kısmının gözüktüğü fotoğraf, birçok otomobil hayranının kalbini çalacak cinsten oldu.

BMW'den yeni tanıtım görselleri:

BMW'nin resmi Avustralya Facebook sayfasından yapılan paylaşımda BMW M3'e ait dört farklı görsele yer verildi. Görsellerde BMW M3 Sedan, yeşil bir dumanın içinde gözüktü. Bu renk, aynı zamanda iddiaya göre BMW'nin otomobilinde sunacağı yeni renk seçeneği olan 'Isle of Man Green (Isle of Man Yeşili)' rengiydi.

Yapılan paylaşımda aynı zamanda "Sonsuz dedikodu. Sonsuz güç. Söylentiler 23 Eylül'de bitiyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşılan fotoğraflarda BMW M3 Sedan'ın farlarına, ızgarasına ve kaputuna odaklanıldı. Bununla birlikte bir de bir plakanın yer aldığı aracın arka kısmı da görsellerde bulunuyordu.

BMW M3 Sedan, bugüne kadar söylenen bilgiler doğruysa 3,0 litrelik ikiz turbo şarjlı S58 motoruna sahip olacak. Bu motor, BMW'nin beklenen otomobilinin 473 beygir gücü üretmesini sağlayacak. Bu değer, Competition modellerinde 503'e ulaşacak. Tahminlere göre BMW M4 Coupe modeli de aynı motora ev sahipliği yapacak.

BMW, yeni otomobillerini Alpine White, Black Sapphire, Dravit Grey, Portimao Blue, Tanzanite Blue, Sao Paolo Yellow, and Toronto Red renkleriyle satışa sürecek. Öte yandan BMW M4'ün Sao Paolo Yellow rengiyle çıkış yapması bekleniyor. Araçlar, muhtemelen 2021 yılında galerilerde yerini alacak.